Minister går ikke ind i posthus-sag

Taastrup - 02. september 2016 kl. 12:13 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) vil ikke gå ind i sagen om det manglende posthus i Hedehusene, da det er postens eget bord.

Sådan lyder svaret fra ministerkontoret, efter det manglende posthus i Hedehusene for nyligt blev bragt op i Folketinget af MF'er Kenneth Kristensen Berth (DF), som er valgt i Taastrup-kredsen. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Spørgsmålet fra Kenneth Kristensen Berth lød på, om ministeren ville gå i dialog med Post Nord omkring kravene til samarbejde med forretninger, der kan gøre det ud for postkontor, i lyset af at Post Nord tilsyneladende ikke har været i stand til at finde en samarbejdspartner i Hedehusene, der lever op til Post Nords krav - selvom flere forretninger har været interesseret i at stille sig til rådighed.

Men transportministeren oplyser i et skriftligt svar, at der i den politiske aftale ikke er fastsat krav til Post Danmarks indgåelse af kontrakter med detailhandlende m.v. om drift af posthuse. Dette er et forhold, som selvstændigt varetages af Post Danmark, som blandt andet har til formål at sikre, at betjeningsstederne placeres, hvor kunderne typisk kommer.

Det er således op til Post Nord (tidligere Post Danmark) at bestemme, hvor postbutikkerne skal ligge. Af tilladelsen fremgår det blot, at Post Danmark skal etablere et »landsdækkende net af postbetjeningssteder«.

- Tilsyneladende er området - åbningstid i postbetjeningsstederne ikke politisk fastlagt. Spørgsmålet er så, om de ikke bør være det, når der nu opstår de problemer, som tilfældet er i Hedehusene, siger Kenneth Kristensen Berth, som derfor vil gå videre med sagen.

- Jeg vil drøfte det med vores postordfører, Henrik Brodersen, og se på, hvad vi kan gøre videre i sagen, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Der er dog en lille åbning fra Post Nords side med hensyn til fremtidig postbetjening i Hedehusene.

Post Nord vil nemlig ikke afvise, at man kan finde et sted i Hedehusene til en såkaldt model 5-butik, hvor man kan hente pakker og købe frimærker.

Samtidig er meldingen dog, at man vil være loyal over for den aftale, der er indgået med Fløng Købmanden, som eri gang med at udvide butikken for at få plads til ekstra post og pakker til og fra hedehusborgerne.

- Nu har han været ude og investere for at vi kan udvide, og så løber vi ikke fra aftalen, siger Mette Morsing, distriktschef i Post Nord.