Mindeord om Jytte Mølbæk

23. januar 2017

Det var med stor sorg vi i Wagandoo Spejdergruppe modtog meddelelsen om Jytte Mølbæks død mandag den 9. januar.

Jytte har gennem en lang årrække været en fast og særdeles festlig bestanddel af gruppens virke.

Hun startede med at komme i gruppen, da hendes yngste søn startede til spejder, og blev efter få år som aktiv forælder selv leder for mini'erne i ´94. Hun stoppede som aktiv leder i slutningen af 00'erne, da hun syntes det begyndte at blive lidt for hårdt at sove i telt og sidde på jorden omkring bålpadsen på turene med spejderbørnene.

De senere år lagde hun en masse energi i spejdergruppen som medlem af planlægningsteamet til forældreweekenderne, hvor hun brugte sine kreative evner til at sy flotte kostumer, som matchede årets fantasiramme som madmor på lederweekender og som generel hjælpende hånd, der altid stillede op, når der var brug for hjælp. De seneste år gerne i følgeskab af en festivalstol, for ryggen drillede.

Jytte var et fantastisk menneske, hvis selskab man gerne søgte. Hun var omsorgsfuld og varmhjertet og havde en udpræget humoristisk sans. Dem der har haft fornøjelsen af, at have hende som leder, husker hende i høj grad for hendes lattermildhed og glade grin.

Hun var også en særdeles god ambassadør for gruppen. Den første gang jeg mødte Jytte, var på en af gruppens legendariske forældreweekender, hvor jeg kom som ny forælder. Hun var klædt ud som prinsesse, en meget skæg og grinende én af slagsen, og da hun senere fik et af sine utallige grineflip med sin gode og nære lederkollega, var jeg ikke i tvivl. Et sted, hvor der var plads til, at voksne kunne lege og pjatte så meget, måtte bestemt være et godt sted at være, både for børn og voksne. Her kunne man trives og udvikle sig.

Jytte var uddannet pædagog og arbejdede med børn hele sit liv. Hun var også en fremragende én af slagsen og altid åben for en drøftelse af pædagogiske problematikker omkring spejderbørnene, da jeg senere selv blev leder. Det foregik gerne i en hyggelig krog af et køkken og indbefattede en hel del latter.

Vi er mange, der vil savne Jytte rigtig meget.

Æret være Jytte Mølbæks minde.

På Wagandoo Gruppes vegne

Bente Kristensen