Min sidste vilje

»Vi mener, her i Taastrup Bedemandsforretning, at den primære fordel ved at oprette et dokument om 'Min sidste vilje' er at aflaste dine kære i en allerede følelsesmæssigt tid, og sikre at din begravelse udføres efter dine ønsker. At tage sig tid nu til, at arrangere din begravelse, er en ting mindre dine kære skal bekymre sig om