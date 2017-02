Miauu av- vuf - det gør ondt

- Inden behandlingen kan det være nødvendigt at tage en blodprøve, for at dyrlægen har mulighed for at lave en risikovurdering forud for bedøvelsen. Vi har investeret i et stort og avanceret laboratorium samt et digital tandrøntgenudstyr, der kun findes på få klinikker i Danmark, dette betyder at vi kan tilbyde at lave blodanalyser og røntgenoptagelser under behandlingen.