Mette Holst siger farvel efter 10 år

- Mette Holst medbragte et kæmpe netværk fra erhvervslivet, som har betydet enormt for synligheden i Parkinsonforeningen. Samtidig har Mette Holst i organisationen fået indarbejdet vigtigheden af samarbejde og kommunikation med andre organisationer både her i landet og i udlandet. Ved møder og konferencer har ingen været i tvivl om, hvilken organisation Mette Holst repræsenterede, siger Jorry Højer, der er landsformand for Parkinsonforeningen.

- Mette Holst har igennem årene lavet et flot stykke arbejde for foreningen til gavn for patienter og pårørende. Blandt andet er de årlige forskningsmidler til finansiering af dansk parkinsonforskning øget betragteligt i årene under Mette Holsts ledelse af Parkinsonforeningen, hvilket har bidraget til et væsentlig kvalitetsløft af dansk parkinsonforskning, udtaler Karen Østergaard, som er klinisk professor på Aarhus Universitetshospital.