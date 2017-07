Vestegnens Politi forlænger ikke visitationszonen i en del af Taastrup og Høje Taastrup, men er parat til at reagere, hvis konfliktniveau igen begynder at stige. Foto: THOMAS OLSEN

Mere ro i Taastrup: Visitationszone forlænges ikke

Taastrup - 14. juli 2017 kl. 10:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Vestegnens Politi den 14. juni indførte en visitationszone i dele af Taastrup og Høje Taastrup, var baggrunden et eskalerende konfliktniveau i bandemiljøet i området, der kulminerede med et skyderi på åben gade.

En længerevarende massiv indsats af Vestegnens Politi kombineret med visitationszonen, har skabt mere ro, og Vestegnens Politi har nu besluttet ikke at forlænge visitationszonen, der har dækket et større område omkring Roskildevej, Halland Boulevard, Blekinge Boulevard, Høje Taastrup Vej, Skolevej, Valbyvej, Kirkevej og Selsmosevej.

En visitationszone betyder, at politiet kan visitere borgere og undersøge tøj og køretøjer, uden der ligger en begrundet mistanke om noget kriminelt. Det skal lette politiets arbejde i jagt på blandt andet våben.

Politiet må ikke oprette visitationszoner, uden der ligger en begrundelse bag. Politiet skal kunne argumentere for oprettelsen af visitationszonen ud fra konkrete begivenheder - fx skyderi i bandemiljøet - og ud fra den efterforskning, de efterretninger og det trusselsbillede, som politiet har i området.

»Konfliktniveauet i dag er ikke så højt, som da vi oprettede visitationszonen, og der har ikke været begivenheder siden. Derfor er der ikke grundlag for at forlænge visitationszonen,« siger politiinspektør Svend Foldager, Vestegnens Politi.

Han understreger dog, at politiet er klar til at reagere, hvis der skulle komme en ny begivenhed, fx et skyderi i bandemiljøet.

Oprettelse af en visitationszone er et værktøj i politiets arbejde med at undgå ulovlige våben i et område, og visitationszonen har i høj grad en præventiv effekt.

Af samme årsag synes politiinspektør Svend Foldager ikke der er noget mærkeligt i, at det er relativ få våben, der bliver beslaglagt.

»Når vi går ud og fortæller, at der bliver oprettet en visitationszone, så kommunikerer vi i bund og grund direkte med bandefolkene. Man skal være usædvanlig tonedøv for at bevæge sig ind i en visitationszone med våben. Så det er vores generelle erfaring, at både antallet af våben og kriminaliteten falder i visitationszonen,« siger Svend Foldager.

Vestegnens Politi har hele tiden vurderet, at almindelige borgere ikke har grund til at være utrygge. Det drejer sig om en konflikt mellem bandegrupperinger og personer omkring dem.

Nu er der altså skabt yderligere ro i området, og Vestegnens Politi vil arbejde på, at det fortsætter sådan - også uden en visitationszone. Det sker med en fælles politiindsats, der omfatter både efterforskning, patruljering og lokalpolitiarbejde i området.

»Vi vil fortsat have stærk fokus på borgernes tryghed,« lover politiinspektør Svend Foldager.