Billedet er fra åbningen af Taastrup Torv Apotek i november. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Medicin kan give dig hovedpine

Taastrup - 11. september 2016 kl. 14:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næste uge fra mandag den 12. september til på fredag den 16. sætter alle apoteker, deriblandt Taastrup Torv Apotek og City2 Apoteket, fokus på 'Medicinoverforbrugshovedpine'.

- Alle kan komme ind og få en snak om deres forbrug af smertestillende midler, siger Benedikte Pedersen fra City2 Apoteket.

Op imod 100.000 danskere får hovedpine af at tage for meget smertestillende medicin. De fleste uden at være klar over, at deres hovedpine faktisk skyldes pillerne. Det stiller apotekerne skarpt på i uge 37, hvor personalet står klar til at rådgive om problemet.

- Mange borgere kan i travle perioder få hovedpine, og tager derfor hovedpinepiller for lettere at komme igennem dagen. Men kroppen vænner sig til at få smertestillende medicin i større og større mængder. Man kan derfor ende i en ond cirkel, hvor man tager mere og mere medicin, som ikke længere synes at have samme effekt som før. Samtidig bliver ens hovedpine gradvist værre, fortæller Lenette fra Taastrup Torv Apotek.

Kampagnen vil køre på apoteker landet over og sker i et samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet i Glostrup og Migræne- og Hovedpineforeningen. I forbindelse med kampagnen vil der på Facebook blive lagt tre korte film op, der sætter fokus på hovedpine, der skyldes for meget smertestillende medicin.

- Vi håber, at borgere, der til dagligt tager mange hovedpinepiller bliver mere bevidste om deres forbrug. Det er også vigtigt, at de ved, at hovedpine forårsaget af hovedpinepiller både kan forebygges og behandles. Vi håber derfor, at flere borgere vil søge rådgivning på apoteket, hvis de har mistanke om, at deres hovedpine skyldes et overforbrug af smertestillende medicin, siger Lenette.