Hinkeruden her på Mølleholmskolen er også en form for matematikøvelse. Foto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

Matematik skal styrke børn hele vejen

Taastrup - 11. januar 2017 kl. 07:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune iværksætter en matematik-handleplan for at styrke børn og unges matematiske færdigheder og udvikle deres kompetencer til fremtidens samfund. Forældre har også en rolle, for matematik indgår i mange hverdagsaktiviteter.

En ny matematik-handleplan for 0-18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune skal være et redskab til at løfte resultaterne for matematik i skolerne og dermed i sidste ende de unges kompetencer i forhold til videre uddannelse og job i fremtidens samfund.

Handleplanen lægger op til, at dagtilbud, skoler og klubber skal arbejde sammen om fælles mål for at ruste børnene til videre uddannelse.

Den matematiske evne er nemlig medfødt og skal stimuleres tidligt og på barnets og den unges vej videre i livet.

Derfor indledes matematik-handleplanen med gode råd om at stimulere den matematiske sans allerede hos de små i dagtilbuddene. Derefter følger gode råd til børnehaveklassen, indskolingen, mellemtrinet, udskolingen og 10. klasse, mens de sidste to afsnit henvender sig til SFO'er og forældre.

Matematikken er overalt i hverdagen

Mange opfatter måske matematik som noget svært, men der optræder matematik i en stor del af hverdagen, og vi tænker alle matematisk uden nødvendigvis at være bevidste om det.

- Det er også matematik, når chaufføren finder vej, designeren skaber en ny lampeskærm eller vi fx klarer de daglige indkøb. Så matematik er i høj grad en del af vores hverdagsliv og omgivelser, og vi skal starte tidligt med at stimulere den matematiske opmærksomhed og blive ved op gennem skoletiden for at ruste eleverne til videre uddannelse. Færdighederne i matematik er vigtige, både hvis man fx vil være tømrer eller læge, siger borgmester Michael Ziegler.

Strategispil er også læring

I handleplanen er der forslag til, hvordan man med konkrete aktiviteter kan styrke børns matematiske færdigheder på forskellige alderstrin.

Børn i dagtilbud kan fx spille spil og tegne tegninger med geometriske former, mens skolebørn kan arbejde med programmering af robotter.

Hvert afsnit indeholder også en beskrivelse af, hvordan man kan gøre brug af IT. Her finder man eksempler på apps og andre programmer og redskaber, som kan bidrage til udviklingen af børnenes matematiske evne.

Forældrene spiller en central rolle i børnenes udvikling - også når det gælder matematik, og handleplanen har også et afsnit med gode idéer til forældre.

- Samspillet mellem dagtilbud, skoler, SFO'er og forældre giver gode muligheder for at dyrke og styrke den matematiske opmærksomhed. Matematik-handleplanen anbefaler, at forældre støtter børnenes udvikling med forskellige aktiviteter - fx ved at spille spil, der udvikler evnen til at finde strategier, som er en vigtig del af matematik. Puslespil, Yatzy, Backgammon og Stratego er alle sammen eksempler på spil, der bidrager positivt til den matematiske forståelse, siger Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget.

Nu skal matematikhandleplanen implementeres i dagtilbud, skoler og SFO'er. Forældre og andre interesserede kan finde handleplanen på kommunens hjemmeside, www.htk.dk.

