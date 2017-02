Den næste koncert i Taastrup Musikforening er en Martin Luther koncert med elitekoret Musica Ficta. Koncerten finder sted i Taastrup Kulturcenters A sal mandag den 13. marts klokken 19.30. Foto: Taastrup Musikforening

Martin Luther koncert

Taastrup - 28. februar 2017

Den næste koncert i Taastrup Musikforening er en Martin Luther koncert med elitekoret Musica Ficta.

Koncerten finder sted i Taastrup Kulturcenters A sal mandag den 13. marts klokken 19.30.

For 500 år siden slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Dette var ment som et debatoplæg, især mod salg af aflad, men endte med at udløse Reformationen af kirken, godt hjulpet på vej af bogtrykkerkunsten, som bragte information ud til bredere kredse af befolkningen.

Luther var uddannet i sang og lutspil ved siden af teologi. For ham var musik en uundværlig del af livet, og noget der kan berolige og opmuntre sjælen.

For ham var sortsyn og tristhed Djævelens værk.

Dermed var det også utænkeligt for Luther, at der ikke skulle indgå musik i gudstjenester, og dermed opstod menighedssangen på modersmål, altså ikke latin. Menighedssang symboliserer det fællesskab, der ellers kun findes i Himlen. Den flerstemmige sats på latin, som Luther oplevede i den katolske kirke, elskede han også, og kaldte den en 'himmelsk runddans'.

- For Luther var musik Guds dyrebare gave til mennesket, og det er vi vist mange, der kan skrive under på den dag i dag, siger Lisbeth Engkjær, der er bestyrelsesmedlem i Taastrup Musikforening.

Koncertprogrammet fremføres af koret Musica Ficta under ledelse af komponist og dirigent Bo Holten. Her er tale om et professionelt kor med speciale i netop middelalder og renæssancemusik og i den danske sangskat.

- Koret gæstede os med en fantastisk koncert for to år siden. Her arbejdes meget med temakoncerter, og denne Luther aften er på turne i hele landet, understreger Lisbeth Engkjær.

Dirigent og komponist Bo Holten er anerkendt for sin store viden om tidlig musik. Den 20. maj er der premiere på hans opera om Martin Luther i Aarhus.

Der vil blive fremført satser over blandt andet 'Vor Gud, han er så fast en Borg' og 'Nu bede vi den Helligånd' fra Luthers hånd, salmer, der findes i Den danske Salmebog den dag idag. Desuden vil der fremføres eksempler på polyfonmusik fra den katolske messe. blandt andet af Martin Luthers yndlingskomponist, Josquin du Prez, tyske koraler og Bach.

I cafeen i Taastrup Kulturcenter kan der i dagens anledning købes Luther- lagkage. Som vanligt kan der købes billet ved indgangen til A salen. Pris 100 kr. Der kan kun betales kontant, og ikke med kort.