Se billedserie Her er Marius Fog Holst Larsen på besøg i virksomheden All Ears, hvor han blandt andet hilste på Hassan og Zehra, som er igang med uddannelsen. Foto: Bettina Larsen

Marius på besøg hos All Ears

Taastrup - 03. januar 2017 kl. 07:14 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sommer åbnede den nu 13-årige Marius Fog Holst Larsen sin egen isbod i sit hjem i Ishøj Landsby.

Forleden besøgte Marius virksomheden All Ears i Taastrup sammen med sin mor Bettina Larsen.

Bag Bettina Larsens beslutning om at hjælpe sin, næsten blinde, søn Marius med at åbne en isbod, lå mange tanker og overvejelser.

Hun ville vise Marius, at man godt kan have et arbejde og tjene sine egne penge selvom ens syn ikke er optimalt.

- Det er ikke fair, at jeg ikke kan have et arbejde. Jeg vil ikke have penge for at lave ingenting, når jeg bliver stor, sagde Marius sidste forår til sin mor, hvilket var med til at sætte skub på åbningen af isboden.

Satte meget i gang

Arbejdet med isboden gav Bettina mod på at kaste sig selv ud i nye udfordringer med det formål i længden at kunne hjælpe, ikke bare sin søn, men også andre svagtseende med at få et meningsfuldt arbejde.

- Isboden satte meget i gang. Viste både Marius og os - hans forældre, at man godt kan. At der stadig er mange muligheder, selvom der er noget man ikke kan. At folk er åbne. At verden er åben, siger Bettina og fortsætter:

- Da vi lukkede ned for sæsonen, havde det også sat noget i gang for mig. Jeg havde fundet ud af, at det jeg vil være 'når jeg bliver stor' er noget, hvor jeg er med til at finde arbejde til blinde, og jeg har været så heldig at få mulighed for at arbejde med netop dét hele to steder.

Bettina har netop afsluttet et forløb hos All Ears Marketing, hvor hun har fået lov at være i to måneder, fordi hun gerne ville have mulighed for at opleve, hvad og hvordan man kan arbejde som svagtseende.

- Det var derfor, jeg fik ideen til at introducere Marius for mulighederne. Faktisk noget man sagtens kunne gøre med unge blinde mennesker for at vise dem, at der er muligheder. Vi skal huske at tale om fremtiden med dem, også selvom den kan virke skræmmende og svær, understreger Bettina, der den 2. januar begyndte i en fast stilling hos 'Blindes Arbejde'.

Bettina er meget begejstret efter de to måneders erfaring, som hun har fået hos All Ears.

- Det har været helt utroligt. Givet mig så meget allerede, og ikke mindst har det vist mig, hvordan ting sagtens kan lade sig gøre. Hvor seje mennesker er, understreger Marius´ mor, der undervejs i forløbet har fået mange spørgsmål fra sin søn, når hun er kommet hjem.

- Marius har spurgt meget. Han har undret sig over, hvordan mine kolleger kan arbejde på et kontor, og fredag den 16. december fik han lov at komme med på arbejde, fortæller Bettina.

Glædede sig helt vildt

Marius glædede sig helt vildt i dagene op til sit besøg i virksomheden.

Da den 13-årige dreng ankom, startede han med at give alle dem, som han mødte et kram.

- Han kunne høre smilene i deres stemmer, når de kom ham i møde, fortæller Bettina og tilføjer:

- Marius fik lov til at undersøge, hvordan for eksempel Jørgen kan arbejde ved computeren. Og han oplevede, at det jo mindede ham om det, han selv gør i skolen.

Under besøget hos All Ears hørte Marius også, hvor hurtigt Thorsten skrev på tasterne. Og han fandt ud af, at det ikke er helt skidt, at han selv skal øve 10-finger systemet i skolen, selvom han finder det en smule kedeligt. Han mødte også Hassan og Zehra, som er igang med uddannelsen.

- Marius fandt ud af, at man kan få hjælp til at komme videre og komme det rigtige sted hen - enten gennem 'På vej i job' eller via uddannelsen, fortæller Bettina og tilføjer:

- Besøget var ihvertfald fald alt det, som jeg havde håbet på for Marius.

En sludder og et kram

Hos All Ears mødte Marius også Emil, som han fik en sludder med om isboden.

Emil viste ham, hvordan han arbejdede med sin computer, og de talte igen om det der 10-finger system. Og så prøvede de telefonerne.

- Marius var rundt hos mange af medarbejderne, som han fik sig en sludder med og gav et kram, siger Bettina, der også fortæller, at nogle af dem kan se helt normalt, nogle har kun lidt af sit syn og nogle kan slet ikke se.

- Flere af dem lovede Marius, at de vil komme forbi hans isbod, når han åbner igen.Thorsten, som er formand for tandem-klubben, kommer forbi. Det har så mange andre cykelklubber også været. Hans kommer forbi med TIK-løbeklubben. De løber tit ud forbi vores lille landsby, Sanne og Anne kommer forbi på en gåtur og Emil kommer med familien. Vi glæder os til at se dem alle, smiler Bettina.

Tiden gik hurtigt

På vej hjem fra besøget talte Marius og Bettina om deres oplevelser hos All Ears.

- Kender du det mor, at man forestiller sig noget, og så er det slet ikke sådan alligevel, smilede Marius spørgende.

Det havde været svært for ham at forestille sig, hvordan andre kan arbejde, selvom de ikke kan se. Han har altid kun oplevet, hvordan seende arbejder. Og nu var det gået op for ham, at det næsten er det samme.

- Marius oplevede, hvor lidt der skal til for at kunne arbejde. Måske et headset. Måske en lidt større tekst. Ikke mere, siger Bettina og fortsætter:

- Så er det jo, at jeg også tænker, hvis nu flere vidste det, så kan vi måske finde nogle flere arbejdspladser. Hvis vi taler om det, viser det og tænker efter, om der ikke skulle være en stilling, som godt kunne varetages, selvom man ikke ser helt som andre. Det tror jeg på, at der er. Marius og jeg er slet ikke færdige med at besøge arbejdspladser,?for verden er åben, siger Bettina.

Man kan læse meget mere om All Ears på deres hjemmeside http://all-ears.dk