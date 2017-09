Marianne er årets Superbedste

Lørdag blev Danmarks Superbedste kåret – en pris, der sætter fokus på

bedsteforældres betydning for de mange børnefamilier i Danmark. Hæderen gik til Marianne Deis Nielsen, 64 år og fra Sengeløse, fordi hun altid er der for familien og har overskud til både leg, pasning og ferier med børnebørnene trods en uhelbredelig kræftdiagnose, som tærer på kræfterne.

Den dag lillebror, Oscar, kom til verden, var mormor, Marianne Deis Nielsen, netop kommet hjem fra Spanien for at passe storebror, Bertram, mens mor og far tog på hospitalet. De nåede dog aldrig så langt, da Oscar havde fart på og kom til verden i mormors arme. Hun er altid frisk på ferier med familien, ture til legepladsen, kanalrundfart, og så står hun altid til rådighed, når lillebroren ofte skal på hospitalet pga. sygdom. Dette til

trods for, at Superbedsten selv bærer på en uhelbredelig kræftdiagnose.

Derfor har Oscar og Bertram indstillet deres Bedste til titlen som Danmarks Superbedste, som er en særlig titel, der gives til en bedsteforælder, der har et helt unikt forhold til sine børnebørn og motiverer dem til en mere aktiv hverdag. Samtidig er titlen forbeholdt en bedsteforælder, som bidrager med overskud, tryghed og meget mere.

”Mormor har altid tid til at hjælpe med at passe og kommer altid så hurtigt som muligt, når vi ringer efter hjælp. Eller når vi blot ringer, fordi vi gerne vil ud og lege med Lego og hygge”, skriver børnebørnene i forbindelse med indstillingen.

Prisen for Danmarks Superbedste blev overrakt af Hilda Heick, der selv er bedsteforælder.

”Jeg er utrolig glad for at kunne overrække prisen til Marianne, der om nogen er en Bedste, der gør alt, hvad hun kan, for sine børnebørn. Hun må være gjort af et særligt superheltestof, når hun, trods sin sygdom, har overskud til ferier, ture, pasning og leg”, udtaler Hilda Heick i forbindelse med kåringen af Danmarks Superbedste.

Selve kåringen af Danmarks Superbedste fandt sted 16. september i Tivoli som en del af Aktiv Bedstedag, hvor tre udvalgte nominerede bedsteforældre var inviteret sammen med deres familier. Udover at få titlen som Danmarks Superbedste, har Marianne og brødrene Oscar og Bertram vundet to Winther-cykler fra HF Christiansen og et ”Danmarks

Superbedste”-trofæ.

Selv var Marianne overrasket over den flotte titel:

”Jeg hørte først for tre dage siden, at jeg var nomineret, så jeg havde bestemt ikke set det komme. Men det er fantastisk – og overvældende. Jeg er meget glad og taknemmelig for det. Alle mine børnebørn får mit hjerte til at smile,” fortæller Marianne Deis Nielsen.