Man kan stadig nå det: Ikke helt udsolgt til teater

Taastrup Teater & Musikhus holder sommerlukket, men i Høje-Taastrup Teaterforening arbejdes der i disse dage på højtryk, for at få alle de forudbestilte billetter ud, før det direkte billetsalg åbnes og alle kan købe billetter på billetten.dk fra 1. august.

Sæsonen åbner 10. september med komedien Hvem Spiller Ud med Peter Schrøder og Susanne Heinrich, der også danner par privat, i rollerne som Sophia og Martin, der er to ældre mennesker på et plejehjem, som mødes over et spil kort.

Også i den nye sæson står teaterforeningen bag nogle matinéforestillinger i Taastrup Kulturcenter. Lørdag 23. september kommer Signe Vaupel og Stine Prætorius sammen med deres pianist Fredrik Melquist med deres hyggelige cabaretforestilling Når alt går i Nilfisk, hvor to kvinder mødes på en café i 60'erne. Et møde der heldigvis byder på masser af sange fra tiden.

I slutningen af 2017 får man mulighed for at møde en af Danmarks mest erfarne revyinstruktører og -skuespillere, Jan Hertz, når han i december kommer forbi for at spille, synge og ikke mindst fortælle om et langt liv i revyens tjeneste. Senior stand Up - i farver.. Forestillingen, som er produceret af Louise Schouw Teater, har spillet en sæson tidligere og har fået forrygende gode anmeldelser.