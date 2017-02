Man kan godt løbe - selvom man ikke kan se

- Vi er altid med på TIK Løbernes udlandsture og har blandt andet løbet i Ljubljana, Lübeck, Vilnius og Zagreb. Vi håbede på et tidspunkt på at komme under fire timer på et maratonløb, men har indtil videre måttet nøjes med fire timer og syv minutter, siger Ulla Christensen og fortsætter:

- Udover snoren skal man også fortælle, hvis det går lidt op eller ned - eller vi skal svinge til højre eller venstre. Hans får tit skældud, hvis han ikke hører efter og glemmer at løfte fødderne. Man får ikke særbehandling, selvom man er en smule svagt synet. Han har også fået strenge ordrer på ikke at spytte uden at få lov. Han kom til at gøre det en gang, hvor han troede, der var øde. Der stod tilfældigvis et par heppere og som han kun var en meter fra at ramme. Det samme gælder, når han skal smide en brugt kop fra sig ved vanddepoterne under løb. Det havnede nemlig sidst i et fad med chokolade, som en pige stod med. Hun så noget forundret ud.