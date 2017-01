Se billedserie - Det er synd og sørgeligt og samtidig skamfuldt for mig som dansker, at vi i et demokratisk land ikke kan vedligeholde menneskerettighederne over for de her mennesker, sagde Maleeha Asif blandt andet i sin tale ved Vridsløselille Fængsel. Foto: Privat

Maleeha til Freedom Walk ved Vridsløselille

Taastrup - 18. januar 2017 kl. 10:10 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maleeha Asif fra Taastrup, som er kendt fra selfie-dokumentaren 'Muslimske Pigers Dagbog' på DR2, talte i mandags den 16. januar ved en fredelig demonstration, kaldet for'Freedom Walk', ved fængslet Vridsløselille i Albertslund.

- 'Freedom Walk' gik rigtig godt. Der var mange mennesker. Vi fik tændt stearinlys og gået sammen i solidaritet, idet vi sammen tager afstand fra, at man sætter mennesker i fængsel baseret på deres oprindelsesland,« fortæller Maleeha Asif, der studerer Social Science på RUC.

- Min tale gik godt, hvor jeg blandt andet talte om, at jeg er født i Danmark - et demokratisk land med menneskerettigheder, hvor det desværre ikke er alle, som rettighederne gælder for, som for eksempel disse flgtninge og afviste asylansøgere. Og det er på trods af, at man er i Danmark, siger Maleeha og tilføjer:

- Det er synd og sørgeligt og samtidig skamfuldt for mig som dansker, at vi i et demokratisk land ikke kan vedligeholde disse menneskerettigheder.

Det er gruppen 'Black Lives Matter Denmark', der stor bag fredsmarchen. Ophavskvinden Bwalya Sørensen er menneskerettighedsaktivist og kæmper mod den uretfærdighed, som minoriteter i Danmark udsættes for. Demonstrationen har blandt andet medført, at Enhedslisten i øjeblikket arbejder på at indkalde udlændinge - og integrationsminister Inger Støjberg (V) til samråd.

- Jeg er antiracist og flygtningeaktivist, siger Bwalya Sørensen, der er it-konsulent og kommer fra Albertslund. Hun fortæller, at der nu i omkring et år udelukkende har boet immigranter og afviste asylansøgere i Vridsløselille.

- Siden juni måned har jeg besøgt dem i fængslet hver torsdag. I maj var der 60 fanger og nu er der 26. De har ofte problemer med at komme ud igen, da den danske regering forlanger, at den enkeltes hjemland først skal give grønt lys og sende dem et pas. Og det kan godt være problematisk, da for eksempel et land som Nigeria er meget svære at samarbejde med, forklarer Bwalya Sørensen.

Maleeha Asif lagde også vægt på i sin tale, at hendes mor Rukhsana Bibi altid har opdraget hende med, at alle er født lige.

- Vi har alle ret til rettigheder uanset vores religion, kultur og etnicitet, understregede hun og fortsatte:

- Jeg fik også læst et brev op fra Christina, hvis mand kommer fra Irak. Manden har boet her i Danmark i de seneste otte år. I skolen har han fået topkarakter. Han er blevet tilbudt en praktikplads, men er i øjeblikket fængslet på grund af at han er blevet afvist. Frivillige fra Røde Kors var også til stede ved demonstrationen. De kommer ind imellem ind i fængslet, hvor de vil fortælle de indsatte, at vi er nogle, der tænker på dem og vil kæmpe deres sag.