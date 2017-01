Maja Gantzhorn Rasmussen fra Casa Blanca Blomster i Hedehusene er blevet udtaget til DM i Skills.

Send til din ven. X Artiklen: Maja skal til DM i Skills Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maja skal til DM i Skills

Taastrup - 24. januar 2017 kl. 15:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dagene fra den 26.-28. januar holdes DM i Skills - det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne - og igen i år er seks dygtige unge elever fra blomsterbranchen med.

Fra Hedehusene er Maja Gantzhorn Rasmussen, Casa Blanca Blomster, udtaget til konkurrencen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er på plads, når over 300 unge fra alle mulige erhvervsuddannelser torsdag den 26. januar tager hul på tre spændende dage for at kåre landets bedste inden for hver branche. Det sker Gigantum i Aalborg.

Gennem de tre konkurrencedage skal eleverne udføre seks opgaver af vidt forskellig karakter, som så bedømmes af uddannede fagdommere fra blomsterbranchen. Den nye Danmarksmester 2017 i Skills kan se frem til at få overrakt diplom og statuette af undervisningsminister Merete Riisager, der vil være til stede i Gigantium hele lørdagen for at følge afslutningen på de spændende konkurrencer i de mange erhvervsuddannelser.

Udover at konkurrere om DM-titlen i Skills 2017 optræder de seks elever også som ambassadører for uddannelsen til blomsterdekoratør. Og ikke mindst det sidste er vigtigt, for i løbet af de tre dage besøges Skills af titusinder af unge mennesker, der i løbet af foråret skal vælge uddannelse.