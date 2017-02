Lyt til din kollega

Når man skal blive klogere på sit job, for eksempel i Hedehusene, er det ikke nødvendigvis i kraft af, at der kommer en ekspert og holder foredrag.

Det kan faktisk også være ved, at man mødes med kollegaer. Det er erfaringen i denne grønne efteruddannelse som Miljø- og EnergiCentret sammen med Høje-Taastrup Kommune står for nu på andet år.

De skal besøge Charlotteager, der består af to almennyttige afdelinger, for derefter at hilse på kollegaer i Hedekæret, der består af en række små ejerafdelinger for endeligt at slutte af i den almene boligafdeling på Birkevej.

- Vi har lagt et loft på, så der kun kan deltage to fra hver boligafdeling og højest 20, siger Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret, der er tovholder på arrangementet.

Det sker for at flest mulige kan deltage. Vi gennemførte arrangementet to gange i Taastrup-bebyggelser i 2016 og her var begejstringen stor. Alle gav udtryk for at de fik noget med hjem fra kollegaerne, som de kunne gøre brug af i hverdagen.