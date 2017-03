Lydhør minister på Torvet

Det var ministerens første besøg på Copenhagen Markets, og det var blandt andet initieret af Robert Dumong, som er en af lejerne på torvet og tidligere medlem af Grønttorvets bestyrelse. Han ville blandt andet gerne vise ministeren, at der fortsat findes et stort traditionel marked, hvor der er hver dag finder hundredvis af handler sted.

- I et samfund, som i stadigt højere grad benytter sig af elektroniske betalinger, er et marked snart et af de eneste steder, hvor man kan se rigtige penge, og det skaber let nogle myter om fusk og sorte penge, som er svære at aflive. Men i virkeligheden er aktørerne på markedet en gruppe hårdt arbejdende mennesker, som starter dagen, længe før lønmodtageren får øjne, og har en arbejdstid som strækker sig langt ud det, der betragtes som normen, siger Robert Dumong.