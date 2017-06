Billedet er fra Loppis i 2016. Foto: Ikea

Lopper ved IKEA: Støtter Familiens Hus

Taastrup - 19. juni 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 25. juni klokken 10.00 - 16.00 byder IKEA i Taastrup velkommen til loppemarked og underholdning på parkeringspladsen foran varehusets udgang.

Her kan Ikea Family-medlemmer sælge ud af gammelt guld, og alle kan gøre et nyt fund.

Overskuddet fra salget af stadepladser går ubeskåret til Familiens Hus.

Alle 150 stadepladser er udsolgt, så der er rig mulighed for at gøre et godt loppekøb.

- Loppis er et arrangement, hvor vi kan vise vores kunder, at vi sætter pris på dem ved at invitere lokalsamfundet til en sjov og underholdende dag. Der bliver sat fokus på genbrug og genanvendelse, og det er en fantastisk måde at illustrere, at selvom noget ikke længere er brugbart for én person, kan det godt blive en skat for en anden, siger Anders Olsen, der er varehuschef.

Hjælp til unge forældre

På dagen vil det ikke kun være muligt at gøre gode fund til billige penge; der vil også være lækker mad og drikke i en udendørs bod samt hoppeborg for de små.

Desuden gør Ikea en tombola klar, hvor der er mulighed for at vinde en masse produkter.

- Familiens Hus hjælper unge forældre med at få babymos, bleskift og børnepasning til at gå hånd i hånd med studier og job. De frivillige hjælper de unge med at øge deres forældrekompetencer og giver støtte og vejledning til mødre, der søger det. Det er ikke altid let at få børn, når man er ung, og fortsætte sit eget liv på sidelinjen. Så vi vil gerne støtte det gode arbejde i Familiens Hus, fortæller Anders Olsen.

Herudover er det også muligt at købe produkter i Ikeas Rodebutik med 10 procents rabat.