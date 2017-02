Det var forslaget om at opsætte en mobilmast i det nordlige hjørne af Vandtårnsparken (billedet), der fik flere borgere til at reagere. Nu er den plan sat på hold til fordel for forslaget om at opsætte den på parkeringspladsen bag Taastrup Bibliotek. Det kræver dog en ny lokalplan. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan for mobilmast på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan for mobilmast på vej

Taastrup - 23. februar 2017 kl. 11:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næste skridt i sagaen om en mobilmast i Taastrup by er nu taget, skriver DAGBLADET Roskilde. Plan- og Miljøudvalget har nemlig på sit seneste møde givet grønt lys til at begynde arbejdet med en ny lokalplan, der skal bane vejen for at opsætte en mobilantennemast bag ved Taastrup Bibliotek.

Lokalplanen skal dække ejendommen Taastrup Hovedgade 86-88, det tidligere rådhus, som i dag er bibliotek, og som ejes af Høje-Taastrup Kommune. Den skal muliggøre at udvide anvendelsen fra offentligt formål til også at omfatte antennemobilmast.

Forslaget til en ny lokalplan er kommet i spil efter lang tids debat om en mobilmast i området.

Tidligere sad en antenne på skorstenen til det gamle fjernvarmeværk ved Taastrup Vandtårn, men da den blev revet ned, blev det nødvendigt at opføre en ny antenne for at sikre optimal mobildækning i området. Kommunen gav derfor lov til at opføre en ny mast i området, men den beslutning blev efter klager fra en borger ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Derfor lavede byrådet en ny lokalplan, der tillod en mast i området, og administrationen fandt, at en optimal placering var i det nordlige hjørne af vandtårnsparken.

Det fik dog igen borgere op på mærkerne med indsigelser, og borgmester Michael Ziegler (K) og udvalgsformand Flemming Andersen (V) indkaldte derfor borgerne til et møde sammen med en uvildig rådgiver fra teleindustrien, skriver DAGBLADET Roskilde

Sagen blev undersøgt på ny, og en rådgiver inden for telekommunikation ser en mulighed for at placere en mobilantennemast på parkeringsarealet bag biblioteket frem for en placering i de to parker, Vandtårnsparken og Rådhushaven.

Administrationen vurderer, at placering af en mobilantennemast på parkeringsarealet til Taastrup Hovedgade 86-88 er mere skånsomt for området som helhed end en placering enten i Vandtårnsparken eller Rådhushaven. Placering af antennemasten på nr. 86-88 vil også være mindre dominerende set i forhold til det bevaringsværdige vandtårn, lyder vurderingen.

Og derfor har Plan- og Miljøudvalget nu sagt god for, at der kan udarbejdes en lokalplan, der tillader netop det.