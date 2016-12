Ved borgermøderne om Vison Fløng blev det klart, at der er meget delte meninger om, hvad projektet skal indeholde, og hvor aktiviteterne skal placeres. Derfor efterlyser Landsbylauget en lokal styregruppe. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Lokale vil have mere indflydelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale vil have mere indflydelse

Taastrup - 31. december 2016 kl. 12:07 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale borgere i Fløng savner mere indflydelse på det store byudviklingsprojekt for Fløng, Vision Fløng, hvor byrådet har afsat fire millioner kroner til at skabe »et integreret byrum og aktivitetsplads«.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Der har været en rigtig god proces, og selv om der naturligvis er forskellige holdninger til, hvilke elementer der skal indgå, og måske især hvor de skal etableres, så er vi jo alle grundlæggende med på, at der skal udvikles her i Fløng. Vores bekymring går nok mere på den træghed, Høje-Taastrup Kommune udviser med hensyn til den lovede etablering af en styregruppe med deltagelse af lokale borgere - hvor bliver den af?, lyder det fra Søren E. Sørensen, formand for Landsbylauget - Fløng Sogn.

Derfor har landsbylauget sendt et brev til borgmester Michael Ziegler (K), hvori de blandt andet efterlyser en lokal styregruppe.

Borgmesteren understreger dog, at byrådet ikke har truffet beslutning om at oprette en decideret følgegruppe eller styregruppe for projektet i Fløng.

- Vi har understreget, at der skal være en høj grad af borgerinddragelse, hvilket blandt andet er sket med de åbne borgermøder. Derudover er både vi og arkitekterne meget lydhøre over for borgernes ønsker og ideer, for det er jo meningen, at vi skal skabe et projekt, som alle kan være tilfredse med, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Han fortæller, at der ved byfornyelsesprojektet af stationsforpladsen i Hedehusene blev oprettet en lokal styregruppe, men det gjorde der ikke ved udviklingen af Rønnevangsstrøget.

Michael Ziegler har dog inviteret borgerne bag henvendelsen - gruppen bag Vision Fløng og Landsbylauget-Fløng Sogn - til et møde den 4. januar, hvor man blandt andet skal tale om, hvordan det hele har været grebet an.

- Jeg vil gerne høre deres mening om processen, og om der er noget, der umiddelbart skal laves om. Jeg ville da være ked af, hvis kommunen skal give penge ud til et projekt, som borgerne i området ikke bliver glade for, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.