Lokale kræfter i Kul'tour

Efter åbningskoncerten kan man nyde lidt jazzmusik på det hyggelige Axeltorv. Her kommer nemlig det lokale jazzband South Coast Stompers. Orkesteret med kapelmester og trommeslager Svend Hammel i front, er blandt andet kendt for at spille til jamsession i Medborgerhuset, men deltager ofte i mange lokale arrangementer. South Coast Stompers har et stort repertoire af kendte jazz numre, så publikum kan se frem til at høre traditionelle jazztoner.