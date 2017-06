Det var til store klapsalver, at Jesper B. Jensen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård i Høje- Taastrup, kunne træde på scenen for at modtage Domea.dk Prisen og en 10.000 kroners pengepræmie på vegne af Jan Sørensen og John von Benzon.

Lokale ildsjæle vinder 10.000 kroner

Taastrup - 15. juni 2017

To lokale ildsjæle fra boligområdet Gadehavegård i Høje-Taastrup er blevet hædret med Domea.dk Prisen og 10.000 kroner for at have gjort en særligt stor indsats for det lokale boligliv.

Beboerne Jan Sørensen og John von Benzon blev hædret for deres engagement med at hjælpe beboerne med deres storskrald og at holde udefrakommende væk fra afdelingens genbrugsgård, så de ikke kan aflevere storskrald på beboernes regning.

John von Benzon, medlem af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, sætter stor pris på anerkendelsen:

- Det er jo et rygstød. Det betyder, at der er nogen, der har lagt mærke til, at vi gør en forskel; at andre også kan se, at det vi gør, det hjælper, siger han.

Det er endnu ikke blevet besluttet, hvad pengene skal bruges til i afdelingen, men John von Benzon har en idé til, hvor præmiepengene kunne gøre godt:

- Det har vi slet ikke snakket om, for vi havde jo ikke regnet med at vinde prisen. Men det kunne måske være relevant at bruge nogle af pengene på at tage en tur rundt og se nogle andre genbrugsgårde, så vi kan se, hvordan andre håndterer det, siger John von Benzon.

Prisen blev uddelt på Domea.dks årlige Landskonference i Nyborg.

Domea.dk uddeler hvert år prisen til frivillige ildsjæle, der gør noget helt særligt for fællesskabet.