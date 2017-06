Se billedserie Det er Højbakkegård på Højbakkevej 3, som de frivillige ønsker at købe. Foto: KA Iversen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal økologisk andelsjord: Vil du være med? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal økologisk andelsjord: Vil du være med?

Taastrup - 27. juni 2017 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale ildsjæle ønsker opbakning til at købe Højbakkegård i Høje-Taastrup, så der kan dyrkes lokale grøntsager.

Det er Miljø- og EnergiCentret og Naturplanteskolen, der begge har et stift fokus rettet mod den økologiske ejendom, der p.t. er ejet af Naturstyrelsen, men som angiveligt sættes til salg i midten af september.

Det drejer sig om Højbakkegård på Højbakkevej 3 mellem Reerslev og Tune, hvor der er 6 hektar frugtbar jord, hvor der kan dyrkes mange gode grøntsager.

- Vi ønsker, at så mange som muligt fra lokalsamfundet viser interesse for at sætte penge i den lokale fødevareforsyning, men samtidig ønsker vi ikke, at man skal risikere at sætte penge til ved det, fortæller Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret, der sammen med Aiah Noack fra Naturplanteskolen er initiativtagere til at få ejendommen på lokale hænder.

- Derfor beder vi om at mennesker med interesse for lokal forsyning af fødevarer og for økologi giver sig til kende. Denne interesse kan man tilkendegive ved at betale 100 kroner på mobilpay til 20 20 55 08 (Heidi Ammitzbøll) eller overføre pengene til reg. 8401 kt. Nr. 110 83 58. Som interesseret vil man løbende blive informeret om, hvad der sker, og man vil stå forrest når der udbydes andelsbeviser, siger han.

- Vi er godt klar over, at vi ikke lokalt kan rejse alle pengene til ejendomskøbet. Derfor har vi allieret os med ejendoms- og byggeselskabet Egen Vinding og Datter, der har erklæret sig villige til at ville bidrage såvel i forhold til opkøb som i forhold til den renovering, der efterfølgende skal finde sted, fortæller Knud Anker Iversen og Aiah Noack.

De afventer nu spændt, hvor mange der vil sætte handling bag ordene og er indstillet på at være med, når der sandsynligvis til september viser sig en mulighed for at købe gården.