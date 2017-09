Glade TIK Løbere står klar til at byde dig velkommen. Foto: Finn R Andersen

Løb med TIK-løberne

Taastrup - 08. september 2017 kl. 14:25

Har du altid drømt om at komme i gang med at løbe, eller har du bare haft en lang pause, så er det om at komme i gang med træningen.

TIK Løberne starter træning for nyløbere tirsdag den 12. september klokken 18.30 ved TIK Klubhuset på Parkvej 78.

Bare mød op i løbetøj. Gruppen løber hver tirsdag og torsdag klokken 18.30.

Men hvorfor løbe i klub? Idrættens Analyseinstitut lavede i 2012 en undersøgelse, hvor flere end 4.000 løbere svarede om deres løb. Undersøgelsen viser, at socialløberen, løberen der er motiveret af at løbe sammen med andre, løber længere ture og løber oftere. Socialløberen løber ikke så stærkt som konkurrenceløberen og får derfor ikke så mange skader. Sundhedsløberen, der løber f.eks. for at tabe sig eller komme i bedre form, løber ikke ret langt, ikke ret ofte eller ret stærkt. Sundhed er med andre ord ikke motivation nok for de fleste til at løbe. Den stærkeste motivation er, for de fleste, at løbe sammen med andre.

Har du haft en pause og har brug for at komme roligt i gang finder vi et hold der passer til dig. Du kan løbe med i en prøvemåned for at se, om det er noget for dig før du melder dig ind i klubben. Tirsdag d. 12. september kan du være tilskuer eller deltage i Taastrup Løbet (2km, 5km eller 10km). Taastrup Løbet er Danmarks mest afholdte motionsløb med flere end 500 løb uden en eneste aflysning.

Se mere på tik-loberne.dk eller på Facebook 'TIK Løberne'.