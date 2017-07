Se billedserie Stine og Flemming Larsen bor til daglig i et rækkehus i Taastrup, men i sommerhavlvåret bliver en stor del af tiden brugt i kolonihaven i Vridsløsemagle. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Livet i kolonihaven giver vedvarende glæde

Taastrup - 29. juli 2017 kl. 09:04 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stine og Flemming Larsen vil hellere være i deres kolonihave i sommerhalvåret end at tage på ferie. Det lidt primitive liv giver fred og ro og hyggelige stunder med gode naboer. Livet i rækkehuset i Taastrup ­bliver i sommerhalvåret byttet ud med livet i have 93 i kolonihaveforeningen Sol­ager A, der ligger i Vridsløsemagle, kun omkring otte kilometer fra hjemmet.

For Stine Larsen og hendes mand Flemming handler det om den fred og ro, de får, når de fra maj til september tager til deres kolonihave i hver weekend og i hele deres sommerferie.

- Her føler vi, at vi kommer ud på landet, selvom det ikke er så langt væk. Der er fred og ro, og batterierne bliver ladt op, og så kommer man væk derhjemme fra. Vi kan køre lige så hurtigt hjem, som vi er kommet herud. Det tager ikke lang tid, og det er dejligt. Hvis vi ikke gider at være her, så kører vi bare hjem, fortæller Stine ­Larsen.

Parret har tvillinger på 12 år, Cathrine og Mathilde. De er ikke hjemme, da avisen besøger familien Larsen i deres kolonihave. De er på henholdsvis Spejdernes Lejr i Sønderborg og på ferie­koloni med Kolonibanden i Høje-Taastrup Kommune. Stine Larsen fortæller også, at børnene måske er ved at blive lidt for gamle til livet i kolonihaven.

- Men de har været rigtig glade for det, og ungerne har rendt ind og ud af haverne og leget med hinanden. Når man er derhjemme skal man lige ringe og planlægge lidt mere, hvis man vil ses. Her løber de bare hen til vennerne. Vores børn kommer helt sikkert til at huske deres barndom som en tid, hvor de brugte meget tid i kolonihaven, fortæller Stine Larsen.

Drikker kaffe med naboerne

Og netop fællesskabet er vigtigt for Stine og Flemming Larsen. De kan snildt bruge dage på at drikke kaffe hos naboerne og snakke om alverdens ting og sager.

- Vi har en vældig hyggelig vej herude. Det er ikke som sådan, fordi vi laver noget, men vi er meget mere udenfor og sidder tit til langt ud på aftenen og snakker. Og vi vil heller være her end at tage på ferie. Et år var vi på charterferie, men det var slet ikke rart at have så kort tid her. Så vi rejser heller til efteråret, fortæller de.

