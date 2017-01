Se billedserie Maya fra Taastrup har opfundet Bella.

Liv, Sabrine, Maya og Aimee er videre i global tegnekonkurrence

Taastrup - 02. januar 2017 kl. 13:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire kreative og fantasifulde børn fra Roskilde, København, Taastrup og Ganløse er nu et skridt tættere på at få produceret deres eget tøjdyr. Liv, Sabrine, Maya og Aimee er nemlig IKEA Taastrups lokale vindere i IKEAs globale tegnekonkurrence, som er en del af kampagnen 'Leg for alle'. Kampagnen sætter fokus på børns muligheder for at udvikle sig gennem leg.

»Alle de tegningerne, vi har fået, har været så flotte, at de nemt kunne blive til de blødeste, sødeste tøjdyr - men vi kunne desværre kun udvælge fire, der er gået videre i konkurrencen. Det har været rigtig svært, for vi har kunnet se, at alle børn har gjort sig umage og tænkt over bamserne. Men Livs, Sabines, Mayas og Aimees tegninger gjorde alligevel et ekstra indtryk,« siger Anders Olsen, varehuschef i IKEA Taastrup.

Børn hjælper børn De fire bidrag sendes sammen med de 16 andre danske vindertegninger videre til den internationale konkurrence, som alle IKEA varehuse i verden indsender bidrag til. Af disse vælges i midten af januar 10 endelige vindere, som vil blive lavet til rigtige tøjdyr og solgt i en særkollektion i hele verden. Særkollektionen kaldes SAGOSKATT, og for tiden sælger IKEA vinderne af sidste års tegnekonkurrence, hvor IKEA Foundation donerer 1 euro til børnehjælpsorganisationer for hvert solgt tøjdyr.

»Jeg er meget stolt af, at vi i IKEA kan være med til at give verdens dårligst stillede børn bedre mulighed for at udfolde sig og få lov til at være børn. Leg er en vigtig del af en god opvækst, og med tegnekonkurrencen kan danske børn være med til at hjælpe andre børn, alt imens de selv har det sjovt og bruger fantasien,« siger Anders Olsen.

De fire vindere fra Taastrup er bl.a. udvalgt på grund af deres fantasifulde udseende, sjove farver og producerbare designs. Liv har tegnet Skilde, mens Sabrine har lavet Sono, Maya står bag Bella og Aimee har opfundet Gunner.