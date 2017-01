Litteratur med helbredende egenskaber

Den helbredende eller terapeutiske effekt af læsning af bøger er ikke noget nyt fænomen. Allerede i oldtiden blev bøger betragtet som medicin for sjælen. I dag kan hjerneforskningen fx ved hjernescanninger påvise, at der sker målbare ændringer i hjernestrukturen, når vi læser litteratur. Ikke alene under læsningen, men også bagefter. Kom og bliv klogere på, hvordan læsning forbedrer dine menneskelige kvaliteter og giver dig den oplevelse af flow, som er central for at føle sig lykkelig ved et arrangement på Hedehgusene Bibliotek onsdag den 25. januar kl. 19.15-21. Her holder Christine Fur Fischer, der er cand.mag. i Litteraturvidenskab, anmelder, litteraturformidler på Gentofte Hovedbibliotek og uddannet læseguide, oplæg, blandt andet om sit arbejde med det terapeutiske ved at læse skønlitteratur.