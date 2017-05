Leger med sprog og ordforråd i det grønne

Både nyere og ældre forskning har understreget, at sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvordan man lærer og udvikler sig senere i livet. På landsplan er man begyndt at se de første beviser på at tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente og ofte giver ulige vilkår for børn ved skolestart.