Laura blev klubmester

Taastrup - 20. september 2016 kl. 11:36

70 løbere og power walkere deltog i årets klubmesterskab i Hedeland og der var i år hård kamp om at blive klubmester.

Klubmester bliver den, der procentmæssigt har forbedret sin egen tid mest i forhold til sidste år og denne gang var der tæt kamp mellem nr. et og to.

Laura Karlsson blev klubmester med en forbedring af sin egen tid fra sidste år med 10,73%. Hun fik efter løbet overrakt den eftertragtede vandrepokal som bevis på, at hun blev Årets Klubmester.

Laura er et af klubbens yngre medlemmer og har været medlem siden den 1. januar 2015. Hun har løbetrænet 'on and off' de sidste seks år, og de sidste halvandet år sammen med hold fem i Fløng Kondi.

Laura har de sidste tre måneder ændret sin løbeteknik, så hun kun har løbetrænet meget korte ture, men har haft mere fokus på styrketræning tre gange om ugen. Hun mærkede tydeligt de stærkere muskler i benene ved klubmesterskabet, hvor bakkerne i Hedeland blev indtaget lettere end tidligere.

Nummer to blev Jette Jacobsen der har forbedret sin tid med 10,58%. Jette har været medlem af Fløng Kondi siden den 1. april 2013 men allerede kort tid efter havde hun mod på at være træner for nyløbere i Fløng Kondi. Met sit gode humør skaber Jette altid en god stemning. Det sidste år har Jette trænet gruppen der vil løbe 10 km og gør det på en så positiv måde, at løberne altid er meget glade for at løbe sammen med hende. Jette har derfor også en meget stabil gruppe løbere på sit hold.

Nummer tre blev Stine Iversen, der har forbedret sin egen tid med 9,33%. Stine har været medlem af klubben siden den 1. maj 2014 og har løbemæssigt udviklet sig rigtig meget og tager ihærdig del i klubbens intervaltræning og lange løbeture. Stine løber både hel- og halvmaraton.

Mens løberne forsøgte at sætte nye rekorder var en gruppe hjælpere i gang med at grille de burgere og pølser der blev nydt efter løbet. Til dessert var der hjemmelavet lagkage og det er altid et stor hit.