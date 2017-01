Læs om kommunen på engelsk

»Greater Copenhagen-samarbejdet er vigtigt for os, fordi vi gerne vil vise internationale investorer hvor attraktivt det er at placere sig her i området. I Høje-Taastrup tilbyder vi gode rammebetingelser for virksomheder. Vi arbejder konstant på at sikre et højt serviceniveau, vi har god infrastruktur og nem adgang til højtuddannet arbejdskraft. Nu samler vi alle disse informationer om rammerne i Høje-Taastrup på én hjemmeside, for at gøre det lettere for virksomhederne, at komme i kontakt med os og få den viden de har behov for,« siger borgmester Michael Ziegler.