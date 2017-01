Blandt andet indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen har betydet et massivt pres på sagsbehandlerne i Høje-Taastrup Kommune. Derfor har byrådet nu besluttet at forlænge sagsbehandlingsfristen fra otte til ti arbejdsdage for nye ansøgninger om kontantydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse. Foto: Bjørn Armbjørn

Længere svarfrister efter massivt arbejdspres

- Vi har oplevet et massivt pres på sagsbehandlerne, så vi er nødt til at lave en forventningsafstemning med borgerne om, hvad de kan regne med, når de henvender sig til kommunen, forklarer borgmester Michael Ziegler (K) om baggrunden for beslutningen om at forlænge fristerne, som et enigt byråd har godkendt.