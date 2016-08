LEGO bygger med på ny skole

- Byrådet har tårnhøje ambitioner og vil bygge en 'state of the art-folkeskole'. De børn, vi bygger skole til, skal være rustede til at møde verden med kreativitet, nytænkning, indsigt og samarbejdsevner, så de kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer og udvikle vores samfund positivt, siger borgmester Michael Ziegler (K).

- At skabe den skole er en kæmpe udfordring, som vi helst vil samarbejde med andre om - helt i tråd med skolereformens tanker om 'den åbne skole'. Vi er allerede gået i gang med arbejdet sammen med forskere, vores lærere, ledere og forældre, og jeg er rigtig glad for samspillet med LEGO Education, siger Michael Ziegler.

Samarbejdet med LEGO Education skal blandt andet være med til at sikre, at elevernes hverdag bliver fyldt med selvstændigt og projektorienteret arbejde - i tæt samarbejde med det omgivende samfund, lokalt og globalt. Eleverne skal eksempelvis arbejde »hands-on«, eksperimentere og bygge modeller for at løse deres opgaver. De skal lære ved at konstruere ting fra den virkelige verden og på den måde tilegne sig viden.