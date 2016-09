Mona Adamsen har to gange følt sig chikaneret af den mørkhårede kvinde på Taastrup Hovedgade. Forleden fik hun frastjålet alle sine kontanter op af sin pung, uden hun lagde mærke til det. Modelfoto: Josefine Klitgaard

Kvinde forklædt som døvstum

Taastrup - 15. september 2016

- Jeg er simpelthen så rasende, så jeg godt kunne finde på at rive hende i håret, hvis jeg så hende igen. Jeg er så sur og gal, og vil gerne advare alle andre her i Taastrup mod en mørkhåret kvinde, der tigger om penge. Og giver sig ud for at være døvstum. Hun er tyv, sådan siger den 76-årige Mona Adamsen, der mandag den 5. september var i sin bank på Taastrup Hovedgade.

- Jeg hævede 1.000 kroner. Efter banken gik jeg ned til Slagter John, hvor jeg skulle købe noget kød til mine gæster om aftenen. Jeg skulle lige i Aldi og have et par småting, så jeg lod min taske blive i bilen og tog min pung med mig, fortæller Mona Adamsen.

På hovedgaden bliver Mona stoppet af en kvinde, der giver sig ud for at være døvstum. Kvinden havde ifølge Mona noget mørkt tøj på og er i slutningen af 30´erne med mørkt opsat hår.

- Hun spurgte mig om penge uden at tale, men ved at pege på et papir, der så ret professionelt ud. Der stod blandt andet de beløb på, som man kunne donere, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg afviser hende flere gange, og siger, at jeg ikke har nogen penge. Da jeg kommer tilbage til min bil, lægger jeg min pung ved siden af førersædet, og sætter mig ind.

Pludselig bliver bildøren flået op og den mørkhårede kvinde stikker papiret fra før ind til Mona, imens hun antyder, at Mona skal skrive, hvor meget, hun vil give hende.

- Jeg blev ved med at sige til hende, at jeg jo havde sagt, at jeg ingen penge havde. Uden jeg har lagt mærke til det, har kvinden imens listet alle mine penge op af min pung. Der var vel omkring 1.400 kroner, jeg forstår ikke, hvordan hun kunne det, siger Mona, der også fortæller, at kvinden sagde sådan nogle mærkelige lyde.

- Men jeg tror altså, at det er gas. Jeg tror slet ikke på, at hun er døvstum, siger Mona, der har meldt tyveriet til politiet.