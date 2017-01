Kursus i vågetjeneste kommer til byen

Røde Kors, Ældre Sagen og andre frivillige organisationer har med frivillig indsats formået at imødekomme en del af behovet for omsorg og nærvær hos døende medmennesker, og mange vågetjenester er skudt op rundt omkring i landet - alle drevet af frivillige kræfter. Også i Høje-Taastrup.

Derfor har TrygFonden givet støtte til kurser for frivillige organisationer, som ønsker at starte en vågetjeneste. Birthe Westergaard og Susanne Brøgger - to erfarne frivillige fra den veletablerede Vågetjeneste Gribskov - står klar til at videregive deres viden og erfaringer til støtte for alle frivillige, der vil starte op. Kurset gennemføres lørdag den 11. marts 2017 i Høje-Taastrup, og deltagelse er gratis.