Se billedserie Billedkunstner Christian Gundtoft har haft sit atelier i den gamle kaffesurrogatfabrik i to år. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnere får nye ideer i gammel fabrik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstnere får nye ideer i gammel fabrik

Taastrup - 21. juli 2017 kl. 07:25 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gamle kaffesurrogatfabrik på Hovedgaden i Hedehusene har de sidste par år huset en håndfuld billedkunstneres værksteder. Seks kunstnere er fast tilknyttet stedet.

Gruppen har taget navn efter fabrikken og har stor nytte af at være tæt på åndsfæller og sparringspartnere.

På bagsiden af den store røde murstensbygning, der frem til 1970 var kaffesurrogatfabrik DANMARK, finder man døren til opgang B2, hvor kunstnerfællesskabet Surrogaten har slået sig ned.

Et stenkast væk suser godstogene forbi på jernbanesporene, så man må holde en pause i samtalen med kunstnerne, der bedyrer, at de ikke selv registrerer lyden så meget mere. Fællesskabet har boet i bygningen i to og et halv år.

De seks kunstnere har indrettet sig med et værksted på hver deres etage. De deler dog et køkken og kommer gerne på besøg hos hinanden.

Det fortæller Christian Gundtoft, der har sit værksted på en af de nederste etager.

Bygningen giver nogle rå rammer, og kunstnerne har hver især sat deres personlige præg på det indvendige. Således har Christian Gundtoft eksempelvis et mini-køkken og sit atelier vendt mod gården, og han har indrettet sig med et lyst show room ud mod togskinnerne.

Støtte, dynamik, intensitet - Det er meget seriøst herude. Det er folk, der virkelig gerne vil kunsten. Her er et støttende, dynamisk og intenst sindelag i Surrogaten, siger Christian Gundtoft om det kunstneriske fællesskab, som han selv har været en del af i to år.

- Her ånder og lever vi billedkunst. Det er som at være en fisk i vand. Det er det her, det handler om hele tiden, uanset hvor du går hen i bygningen, siger han og kalder det befriende at være omgivelserne i den gamle fabrik.

Selv er han i sine egne lokaler hver eneste dag, når ikke han bliver tilkaldt som pædagogmedhjælpervikar.

Christian Gundtoft nævner også sparring som en fordel ved kunstnerfællesskabet.

- Man bliver testet på sin egen fremstilling, for vi sparrer med hinanden og taler om hinandens projekter. Nogle gange fungerer de andre som en modstander, andre gange står den på ros, siger han og tilføjer, at kunstnerne indbyrdes også bliver inspireret af hinandens arbejde og metoder.

En lille smule storhedsvanvid Når Christian Gundtoft først har en idé til et værk, går der ikke lang tid, før han er færdig med det. Nogle helt ned til sekunder eller minutter. Noget driver ham.

- Jeg har en vision. En brændende følelse af, at der er noget fantastisk smukt, jeg kan manifestere. Så går jeg i gang med at male, det jeg ser for mig. Så kan jeg godt tænke yeah, men så ændrer visionen sig typisk lidt, og så maler jeg igen, siger han og fortæller videre om sin arbejdsproces.

- Jeg har lidt storhedsvanvid. Når først jeg kommer i gang med et nyt værk og virkelig tror på det, så slår trommerne og trompeterne spiller. Det er den tilstand, jeg kommer i, når jeg maler. Der opstår en ny niche, jeg kan suge af i en periode. Det er som et rum, jeg kan gå på opdagelse i og hive noget ud af. På et tidspunkt begynder jeg at gentage mig selv, og så er det på tide at gå i search mode igen, forklarer den 35-årige kunstner.

Hans hænder bevæger sig hurtigt og han knipser en rytme med fingrene, mens han fortæller.

- Jeg holder meget af strukturer, og bliver eksempelvis inspireret af bark, jeg ser i Hedeland, eller af symmetrisk struktur i byen. Det er næsten altid noget visuelt. Nogle gange kan jeg blive rørt. Jeg så blandt andet en gammel forladt togvogn i Hedeland med hjul og sveller, der ligesom var vokset sammen med den omgivende natur. Når sådan noget sker, tager jeg billeder, jeg senere kan male efter.

Christian Gundtoft arbejder med akryl enten på lærred, på papir eller på gamle antikviteter, og han kalder sin egen kunst for intuitiv. Den deler sig i tre stilarter. Således hænger der med hans egne ord både abstrakte værker, tekstbårne cartoon-inspirerede værker samt værker, der tager udgangspunkt i pervation på væggene. Samtidig er der farvemæssig forskel, så der er både sort-hvid og farverig kunst at se i hans atelier. Hans værker bliver i øjeblikket udstillet fem forskellige steder i Danmark.

Godt for professionalismen En af Christian Gundtofts overboere, Kristian Andersen, arbejder i øjeblikket i sit atelier med åbne trælåger ud mod jernbanen.

Oliemalingen er stadig våd på det lærred, han arbejder på.

Kristian Andersen skal snart udstille sine nye værker hos Copenhagen Outsider Art Gallery, der ligger i Værløse, så det er dem, han er ved at færdiggøre.

- Fællesskabet her i bygningen giver mig gode sparringspartnere. Vi er meget gavmilde over for hinanden, forstået på den måde, at vi husker udefrakommende på, at de også skal gå ind i de andres atelier. Det er generøst, siger Kristian Andersen.

I forhold til at de inden for fællesskabet Surrogatens rammer også bevidst eller ubevidst påvirker hinandens kunst, siger han.

- Jeg befinder jeg mig i et spændfelt, for jeg bryder mig egentlig ikke om at blive påvirket. Men jeg er godt klar over, at jeg bliver påvirket af de andre, siger han.

Den største fordel ved at være seks kunstnere i samme bygning er ifølge den 36-årige kunstner, at det øger professionalismen.

- Det er et plus i forhold til den professionelle del, fordi vi så husker, at der eksisterer en verden udenfor, som vi også skal i kontakt med. Jeg har selv en tendens til at gå meget ned i materialerne og lukke verden ude.

Med et skævt smil nævner Kristian Andersen Kral Kebab House som en af de steder, han bruger mest i den umiddelbare nærhed af kunstnerfællesskabet. Men også Hedeland er et sted, han søger hen for at finde ro eller gå en tur.

Den 19. august holder Surrogaten åbent hus mellem klokken 12 og 17, hvor alle interesserede kan komme et smut forbi og se kunstnernes værksteder. Adressen er Hovedgaden 532 i Hedehusene.