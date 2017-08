Kulturpris: Con Amore gik til...

Con Amore Kulturpris er med til at sætte positivt fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen.

Den fornemme pris uddeles for fjerde år i træk af AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed.

- Høje Taastrup Kommune har en Kulturpolitik med bred repræsentation, og prioriterer et stort udvalg af tilbud inden for amatørkulturområdet. Gennem tiltag som bl.a. Forenings- Hæders- og Ungelederprisen, sætter de fokus på den ekstraordinære indsats i amatørkultur-foreningerne, og fremmer på den måde lysten til at tage del i amatørkulturlivet for kommunens borgere.

- Det er fantastisk, og jeg er superstolt både på min kommunes vegne og også på vegne af alle de ildsjæle, der knokler for, at vi har et rigt kulturliv i Høje-Taastrup. Nu glæder jeg mig bare til at komme hjem og fortælle alle de andre, at vi har modtaget prisen.