»Kulturen har en magi i lokale samfund«

Taastrup - 27. januar 2017

Den internationalt anerkendte kunstner Bjørn Nørgaard, som har skabt Thorstårnet på Høje Taastrup Torv og fornylig har udstillet i Humlen i Hedehusene, roser kommunen for at have en kulturpolitik.

»At kulturen overhovedet kommer på dagsordenen via en kulturpolitik, er meget positivt. Desværre er kulturen et område, der i vores samfund ofte slet ikke bliver prioriteret, bare se på Det kongelige Teater og Det kongelige Bibliotek, som begge er blevet fuldstændig rundbarberet. Jeg taler tit med politikere og desværre har de ikke indsigt i konsekvenserne,« siger Bjørn Nørgaard.

Før politikerne i Høje-Taastrup vedtager kulturpolitikken, anbefaler Bjørn Nørgaard dem at læse Europakommisionens rapport fra 2014 udformet af Ernest & Young om vækst.

»Rapporten påviser, at de kulturbårne erhverv som fx musik og billedkunst hører til blandt de vigtigste vækstområder og det gjaldt også under krisen, hvor der i Europa var otte millioner mennesker ansat i kulturbårne erhverv og to en halv million i bilindustrien,« fortæller Bjørn Nørgaard.

Han henviser også til En rapport fra Danmarks Statistik fra 2012.

»Her kan man læse, at der er flere, der går på museer end til sportsbegivenheder,« siger kunstneren.

»Men desværre er man holdt op med at forholde sig til fakta, når man skærer ned på kulturen. Man er i stedet i gang med at lave Danmark om til en arbejdslejr, hvor man kun taler om vækst, men hvad er det for en vækst, vi gerne vil have? spørger Bjørn Nørgaard.

»Vi har hørt meget om, at Danmarks vækst var for nedadgående, men det viste sig, at Danmarks Statistik havde brugt forkerte metoder. Det viser sig, at vi er et af de mest bomstærke lande i Europa,« siger han.

Derfor mener han, at der er god grund til at gøre sig umage med den nye kulturpolitik.

»Nu har man mulighed for at tage en diskussion om, hvad man vil på kulturområdet og det er vigtigt, fordi kulturen har en magi i lokale samfund,« siger han og tilføjer:

»Det særlige ved kunstarter som litteratur, musik og billedkunst er, at de kan skabe nogle billeder, der ligger imellem os og danner et helhedsbillede af, hvem vi er. Kunstnere kan blande hvad de vil og når borgerne præsenteres for kunsten, opstår diskussionen.«

Og kunstens møde med borgerne er meget vigtigt, pointerer Bjørn Nørgaard:

»Kunstværker er kun interessante, hvis nogen synes det er fantastisk og andre synes det er rædselsfuldt.«

Til de frivillige med interesse for kultur, der samles af Kulturelt Samråd den 1. februar, har Bjørn Nørgaard følgende råd:

»Man skal altid starte med at være optimistisk og tro det bedste. Det er vigtigt, at der er en politisk agenda på området - det giver i sig selv grund til at være positiv,« siger Bjørn Nørgaard.