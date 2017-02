Kontrol af socialt snyd virker

Indsatsen mod socialt snyd har vist sig at være en god forretning for Høje-Taastrup Kommune. Ved budgetaftalen for 2016 blev der afsat midler til at styrke kommunens indsats mod socialt snyd, og der blev oprettet en kontrolenhed til at løse opgaven. Og per 31. december 2016 havde enheden opnået et samlet provenu på 4,3 millioner kroner, skriver DAGBLADET Roskilde.