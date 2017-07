Kommunen dropper køb af vejlys

I fremtiden skal alt vejlys i Høje-Taastrup Kommune være såkaldt LED-lys, som er både billigere og bedre for klimaet, lyder det.

Taastrup - 07. juli 2017 kl. 13:56 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune dropper ideen om at købe vejbelysningen fra DONG, men den skal fortsat moderniseres og erstattes med LED, skriver DAGBLADET Roskilde.

Byrådet besluttede ellers under stor ståhej tilbage i 2014 at købe kommunens vej- og stibelysning af DONG, fordi andre kommuner havde erfaret, at private firmaer kunne vedligeholde belysningen betydeligt billigere end DONG.

Overtagelsesdatoen blev aftalt til den 1. januar 2018, hvor Høje-Taastrup skulle betale 19 millioner kroner til for at overtage DONGs lys og anlæg.

Men siden byrådets beslutning i 2014 er der sket en markant udvikling i LED-teknologien, som nu på alle parametre er bedre end traditionelle lyskilder: LED-armaturerne lyser bedre, bruger meget mindre strøm, og levetiden er længere.

Derfor har det i stedet vist sig at være en god forretning for kommunen at modernisere vejbelysningen og fortsætte aftalen med DONG om at vedligeholde den.

Med en ny aftale vil den reelle årlige besparelse på strøm og vedligeholdelse være på 4,9 millioner kroner, men kommunens besparelse bliver dog »kun« på 3,5 millioner kroner om året. Det skyldes dels udgifter på 600.000 kroner årligt til forrentning af gammel gæld til DONG samt udgifter på 800.000 kroner årligt i forbindelse med byrådets beslutning om at overtage belysningen på private fællesveje - og den beslutning står ved magt.

Udgiften til modernisering af vejbelysningen i Høje-Taastrup med en udskiftning til LED er 36,3 millioner kroner. Men de penge vil altså blive tjent ind på grund af mindreudgiften til vedligeholdelse, lyder vurderingen.

LED-teknologien er nemlig nu så afprøvet, at producenterne kan tilbyde 10 års garanti med det vilkår, at går armaturet i stykker, skal leverandøren både levere et nyt armatur og betale alle omkostninger til nedtagning af det gamle og opsætning af det nye. Høje-Taastrup Kommune vil således ikke have almindelige vedligeholdelsesudgifter de første 10 år.

LED-belysningen er også så driftssikker, at man kan nedsætte antallet af eftersyn på de i alt 1314 armaturer, der findes i Høje-Taastrup Kommune.

Foruden de økonomiske fordele er der også en betydelig miljøgevinst: LED-armaturerne bruger en tredjedel af den strøm, som den nuværende belysning bruger.