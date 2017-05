På lørdag den 20. maj kan man lave perledyr i City2 og møde forfatteren bag den nye bog »Perledyr« og den mest sælgende app i Danmark »Det Perler« Anja Takacs. Foto: Privat

Kom og lav perledyr i City2

Taastrup - 16. maj 2017 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 20. maj klokken 11.00 -16.00 kan du komme til sjov perle-workshop på Torvet i City2.

Her kan du møde Anja Takacs, som netop har udgivet bogen 'Perledyr'.

På dagen vil der blive sat plader, perler og små mønstre til rådighed, så perlefans kan sætte sig og være kreative.

30-arige Anja Takacs, der er mor til to, står bag Danmarks bedst sælgende app 'Det Perler', der indeholder mere end 50 perlemønstre til både børn og voksne.

Anja er i forvejen kendt i kreative kredse for sine flotte perlemønstre, som hun har delt via de sociale medier og sin blog 'Krea by Anja Takacs'. Desuden har hun udgivet tre bøger, der alle er blevet taget godt imod.

Ganske få timer efter lanceringen af Anjas app lå den som nummer ét i App Store, og den modtagelse er kommet helt bag på Anja.

- Det er meget overvældende. Jeg vidste, at mine følgere glædede sig, men at så mange købte den så hurtigt - og jeg kort efter modtog billeder af børn, der var i gang med at lave de nye mønstre, det er helt fantastisk, siger Anja.

At være kreativ med perler er en stor del af hverdagen for Anja - ikke mindst fordi hun har to små børn, Adrian på fem - og Melanie på syv år. De bor i en lejlighed i Vallensbæk sammen med Anjas mand Kenneth.

Nemme mønstre

Anja så behovet for en app, der kunne henvende sig til de mindre børn.

- Mine andre mønstre er ret store og egner sig for eksempel godt til ophæng på børneværelserne, men de helt små mister ofte pusten med de store mønstre. Derfor ville jeg lave denne app, hvor det er mindre og mere simple mønstre, der er lige til at gå til for de små børn og deres forældre, siger Anja Takacs, der blev inspireret til app'en efter at have set en lignende app med madopskrifter.

- Det har virkelig været en god proces og selvom jeg intet anede om at udvikle en app, er det bare gået så nemt og jeg er virkelig glad og stolt over resultatet.

I fremtiden håber Anja på at kunne fortsætte den gode stime med endnu flere glade brugere og nye perlemønstre.

- Jeg vil fortsætte med at arbejde på min blog og finde på nye mønstre til både store og små børn. Jeg håber også, at app'en kan bruges ude i børnehaverne og SFO'erne, hvor der efterhånden er mange, der har iPads til rådighed.