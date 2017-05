Kom med på bærudstilling

Pometet er en del af Instituttet for Plante- og Miljøvidenskab under Københavns Universitet, som holder til i Vridsløsemagle.

Festivalen er delt op i to dele, hvor eftermiddagen er for alle slags mennesker, der er interesserede i bær og smag, både børn, vokse, bær-avlere, kokke, så er formiddagen dedikeret industrien og virksomhederne.

Tidligere afholdte Pometet åbent æblehus, der var noget af et tilløbsstykke, men nu er turen kommet til at sætte fokus på bærrene.

Hun mener, at det er på tide, at danskerne får øjnene op for, hvor mange gode bær, som Danmark har at byde på, og det gælder ikke bare danske jordbær, men også en lang række sorter, der næsten ikke er nogen, der spiser mere. Lisbet Dahl vil for eksempel gerne fremhæve stikkelsbærret og solbærret - de skal ikke gå i glemmebogen.