Klub kan måske blive

For selvom de to nuværende skoler skal lukkes, er der endnu ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med klubberne, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Man kunne overveje at beholde en af klubberne på de nuværende skoler, men det vil nok blive for meget at beholde dem begge, hvis der også kommer en på den nye skole. Men man kunne overveje at beholde Klub 5'eren på Charlotteskolen, da den har stor betydning for området, men det skal vi se på i en separat sag, siger borgmester Michael Ziegler (K).