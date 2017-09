Illustrationen er skulpturen: Det elskende par, fortabt i hinanden, som er et af Maria Hjelmsmarks værker.

Send til din ven. X Artiklen: Klamydia: Unge glemmer kondomet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klamydia: Unge glemmer kondomet

Taastrup - 08. september 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange unge får ikke brugt kondom, selv om de gerne vil.

Og samtidig undervurderer de unge risikoen for selv at blive smittet med sexsygdom, viser en ny undersøgelse.

For hver 1000 unge mellem 15 og 29 år i Høje-Taastrup Kommune fik 20,4 konstateret klamydia i 2016.

Nu opfordrer Høje-Taastrup Kommune unge til sikker sex sammen med Sundhedsstyrelsens Kun med Kondom-kampagne.

Det er en myte, at din partner siger nej til sex, hvis du bringer K-ordet på bane. For kondomet er ikke en dealbreaker for unge. Tværtimod.

I en ny undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har foretaget blandt de 15-29-årige, giver 68 procent af de adspurgte unge udtryk for, at de altid eller for det meste ville bruge kondom med en ny partner, hvis valget udelukkende var op til dem. Kun 14 procent siger, at de sjældent eller aldrig ville bruge kondom med en ny partner, hvis valget udelukkende var op til dem.

Alligevel brugte 43 procent ikke kondom, sidste gang de havde sex med en ny partner, og 75 procent af de unge har haft ubeskyttet sex mindst én gang.

- Udfordringen er, at mange i virkeligheden gerne vil bruge kondom, når de har sex med en ny partner. Men enten får de ikke kondomet med sig, når de går i byen, eller også får de det alligevel ikke på, når det kommer til stykket, siger Ingeborg Mark Jacobsen, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

- Vi vil gerne udrydde nogle af de myter, der er omkring brugen af kondom. 63 procent af de unge svarer, at de tror, at flertallet af unge mænd ikke er interesseret i at bruge kondom med en ny partner. Men faktisk siger 63 procent af de adspurgte unge mænd, at de altid eller for de meste ville bruge kondom med en ny partner, hvis det udelukkende var op til dem selv. Derfor sætter Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fokus på sikker sex, når Kun med Kondom-kampagnen kører i uge 37-39.

Historisk høj forekomst af klamydia

At der er brug for en vaneændring blandt de unge, vidner de seneste klamydiatal også om.

Forekomsten af klamydia blandt de 18-23-årige er stigende.

I 2015 lå det tal på 21,5. På landsplan lå incidenstallet i 2016 på 26,3.

- Meget kan tyde på, at den viden om sikker sex, de 15-årige har, måske ikke bliver siddende, når de flytter hjemmefra. Undersøgelsen peger i hvert fald på, at de 15-17-årige er mere bevidste om brugen af kondom end de ældre grupper, siger Ingeborg Mark Jacobsen og fortsætter:

- Undersøgelsen indikerer også, at jo ældre man er, jo mere sjusker man med brugen af kondomet. Men sagen er, at mange unge godt kender til konsekvenserne af ikke at bruge kondom. 73 procent af kvinderne i vores undersøgelse ved godt, at man i værste fald risikerer at blive ufrivilligt barnløs, hvis man smittes med klamydia og ikke bliver behandlet.

Sundhedsstyrelsens nye undersøgelse viser også, at mange unge undervurderer deres egen risiko for at blive smittet med en sexsygdom.

79 procent tror, at deres risiko for at få en sexsygdom er ingen, meget lille eller lille.

Det står i skærende kontrast til, at hver fjerde ung får en sexsygdom, inden de fylder 25 år samt at klamydiaforekomsten er historisk høj.

Syg uden symptomer

Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark.

34.132 danskere fik i 2016 konstateret sygdommen - mere end 4/5 af dem er unge. Men Sundhedsstyrelsen vurderer, at mange er smittet uden at vide det, for klamydia optræder ofte uden symptomer.

- Omkring halvdelen af alle smittede oplever ikke symptomer og ved derfor ikke, at de er smittede. Det er mere udbredt for mænd ikke at opleve symptomer. Derfor er det er bare med at komme afsted til lægen, hvis man har haft ubeskyttet sex, siger Ingeborg Mark Jacobsen.

Symptomer på klamydia er udflåd eller svie, når man tisser. Kun cirka hver anden, der er smittet, oplever symptomer. Klamydia behandles med antibiotika. Ubehandlet klamydia kan i værste fald føre til barnløshed eller graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter.

Unge opfordrer unge til sikker sex

Kun med Kondom kører over hele landet i perioden 8. - 29. september.

Over 800 unge fra hele landet har meldt sig som frivillig til kampagnen. De er som Wingmates klar til at dele gratis kondomer ud og opfordre andre unge til at huske kondomet.

Derudover kører Kun med Kondom i kommunerne med kondom-jeopardy og gratis kondomer på uddannelsesinstitutioner, Kun med Kondom-fredagscafeer og kondompårulningskonkurrencer.

Kampagnen kører også på https://www.facebook.com/paspaahinanden og på www.instagram.com/kunmedkondom