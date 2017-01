Unge fra Roskilde Tekniske Skole og Høje-Taastrup Gymnasium fortalte eleverne på Selsmoseskolen om de uddannelser, de er i gang med.

Klædt på til at vælge uddannelse

Taastrup - 16. januar 2017 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i dette skoleår holdes en række arrangementer for afgangselever og deres forældre. Målet er at klæde unge og forældre godt på til den vigtige dialog om valg af uddannelse efter grundskolen.

To unge fyre, Jacob og Christian, der er elever på Roskilde Tekniske Skole, fik eleverne på Selsmoseskolen til at slå ørerne ud, da der i december var uddannelses-møde for 8. og 9. klasses elever og deres forældre på Selsmoseskolen.

Jacob og Christian, der er i gang med henholdsvis en VVS- og en mekanikeruddannelse, fik ikke mindst drengene på Selsmoseskolen til at lytte interesseret og stille spørgsmål efter deres oplæg.

Og mødets tilrettelæggere er sikre på, at flere af de unge blev inspireret til at søge en erhvervsuddannelse - præcis som der er brug for i Danmark, når 40.-50.000 håndværkere i de kommende år ventes at gå på pension.

Også to unge piger fra 1.g på Høje-Taastrup Gymnasium holdt et fint oplæg på mødet, som var et led i Uddannelse Til Alle-indsatsen i Høje-Taastrup Kommune. Et tilsvarende møde blev holdt i november på Gadehaveskolen, og også Charlotteskolen, Linie 10 og Torstorp Skole planlægger lignende arrangementer.

Forældrene er vigtige

Det er tredje år, der på denne måde holdes uddannelsesmøder for unge i udskolingsklasserne og deres forældre:

»Det er møder, som har fokus på at tale 'i øjenhøjde' til de unge og at inddrage deres forældre. Undersøgelser på landsplan og tilbagemeldinger fra kommunens egne unge har nemlig vist, at forældrene er de unges vigtigste sparringspartner om valg af uddannelse. Men mange forældre savner overblik over det moderne uddannelsessystem,« forklarer borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.

»Derfor har vi i regi af Uddannelse Til Alle-indsatsen i Høje-Taastrup Kommune udviklet mødekonceptet 'Mor og far - hvad kan jeg blive?' for at hjælpe de unge og deres forældre med at få et godt grundlag for deres snak om den unges valg af uddannelse,« uddyber Jesper Kirkegaard, der er formand for Byrådets Uddannelse Til Alle-udvalg.

Han minder om, at de unge som tidligere år senest den 1. marts skal søge optagelse på den uddannelse, de ønsker at fortsætte på efter afsluttet grundskole.

På uddannelsesguiden www.ug.dk/6til19klasse fås et godt overblik over de unges uddannelsesmuligheder, og testen 'Uddannelsesvælgeren' kan hjælpe den unge med afklaring af interesser og muligheder.