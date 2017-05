Se billedserie Dorthe og Tommy Havdrup har stået i spidsen for Havdrup Dans gennem 33 år. Fra 1. juli er det slut.

Kendt danseskole lukker

En institution på Vestegnen - Havdrup Dans i Albertslund Centrum - er fortid fra 1. juli.

Det oplyser Dorthe Og Tommy Havdrup, som gennem 33 år har stået i spidsen for den populære danseskole.

De fortæller også, at en af danseskolens dygtige instruktører, Michelle Falk Knudsen vil drive danseskolen videre i et nyt navn.

Baggrunden for, at Havdrup Dans lukker, er at det har været umuligt at finde et egnet lokale til den kommende dansesæson.

»Det er med stor sørgmodighed, at vi må meddele vore undervisere, vore børnedansere og deres forældre samt vore voksendansere, at Havdrup Dans ikke ser sig i stand til fortsætte i næste sæson. Grunden er, at den bygning som danseskolen er placeret i, skal nedrives for at give plads til en udbygning af Albertshøj Plejecenter i Albertslund Centrum,« siger Dorthe og Tommy Havdrup.

Det er ikke lykkedes at finde nye lokaler i Albertslund Centrum, som er velegnede til danseskolen. Dels var salen ikke stor nok i forhold til behovet, når der skal øves formationsdans og når voksendanserne øver. Dels var der ikke køkken tilknyttet lokalerne, og dermed ville det ikke længere være muligt at supplere danseskolens indtægter ved udlejning af lokalet som selskabslokale. Og endelig vil danseskolen få en husleje, som var væsentligt over den nuværende, oplyser Dorthe og Tommy Havdrup.

Danseskolen har også været i kontakt med Albertslund Kommune. Her blev man mødt med stor forståelse.

»Kommunen vil gerne forsøge at finde gode lokaler til os og samtidig konvertere os til en danseforening, så vi kunne blive fri for at tænke på centerhusleje. Et enkelt lokale i udkanten af Albertslund var i spil. Men vi er bekymrede for, at danseskolen vil miste rigtig mange elever ved at blive placeret langt fra centeret og S-stationen. Mange af vore elever kommer fra de omkringliggende kommuner, og vil have svært ved at komme til et mere afsides sted i Albertslund,« siger Dorthe og Tommy Havdrup.

Og de tilføjer:

»Og hvordan ville kollegerne ikke se på en Tommy Havdrup, der konverterede sin danseskole til en danseforening, efter at han i 24 år har kæmpet for at danseskolerne skulle få samme vilkår, som danse-foreningerne får fra folkeoplysningsloven og derved slippe for en hård konkurrenceforvridning? Vi ser os derfor nødsaget til at tage konsekvensen af, at vi ikke kan udgive et nyt program for sæsonen 2017-18, og må erkende, at Havdrup Dans nu må lukke per 1. juli 2017 efter 33 skønne danse-år.«

»Vi takker vore mange dejlige undervisere, som gennem alle disse år - i en længere eller kortere periode - har været en del af Havdrup Dans. Ligeledes vor bedste tak til alle de elever og deres pårørende som på et eller andet tidspunkt gennem de seneste 33 år har været knyttet til danseskolen hos Havdrup Dans,« lyder det fra Dorthe og Tommy Havdrup.

Som sagt bliver danseskolen fra 1. juli overtaget af Michelle Falk Knudsen, der vil drive den videre i et nyt navn.