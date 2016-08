Borgmester Michael Ziegler overrækker præmier til de bedste novelleforfattere på Taastrup Bibliotek lørdag den 8. oktober.

Send til din ven. X Artiklen: Kan du skrive vestegnslitteratur? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan du skrive vestegnslitteratur?

Taastrup - 01. september 2016 kl. 15:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge inviterer de fire vestegnsbiblioteker Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker, Ishøj Bibliotek, Hvidovre Bibliotekerne og Vallensbæk Bibliotek alle skrivelystne unge og voksne til at deltage i en novellekonkurrence.

Konkurrencen er opdelt i to kategorier: En for unge på 12-17 år og en for voksne fra 18 år, men kravet til novellen er den samme:

Novellen skal forholde sig til kulturugens tema 'På den anden side'. Der skal indgå et stednavn fra Vestegnen - en vej, et sted, en institution eller lignende, og novellen må maks. fylde fem A4 sider.

Fristen for at indsende en novelle er den 18. september 2016 på e-mailadressen "vestegnsnovelle@gmail.com", med overskriften 'Novellekonkurrence - Ung' eller 'Novellekonkurrence - Voksen' med angivelse af navn, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.

Herefter vurderer bibliotekernes personale, hvilke noveller, der går videre til to hovedjuryer indenfor de to kategorier, der kårer en 1., 2. og 3. plads i kategorien for henholdsvis unge og voksne.

Hovedjuryerne er sammensat af prominente Vestegnsfolk som borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler, teaterdirektør på Teater Vestvolden Stephan Pollner, kunstfaglig chef på ARKEN Museum for Moderne Kunst Stine Høholt, børnebogsforfatter Kristina Aamand og Ishøj Kulturcafé og Bibliotekschef Marie Herborn.

Afdelingsleder Nina Vestergaard fra Gadehavebiblioteket opfordrer interesserede deltagere til at bruge Vestegnens Kulturuge til at skrive en novelle i:

»En novellekonkurrence på tværs af kommunerne er en spændende måde at få sat fokus på Vestegnen som det sted, man bor, lever og har erfaringer fra, og det udfordrer også borgerne til at tænke over Vestegnen på en ny måde.«

Deltager du i novellekonkurrencen, giver du samtidig bibliotekerne lov til at bruge novellerne på forskellige måder. Det kan f.eks. være at udgive en lille bog eller E-bog eller lægge novellen på bibliotekernes website. Alle bidrag er velkomne, også fra borgere som ikke bor i én af de fire kommuner.

Alle deltagere inviteres til præmieoverrækkelse lørdag den 8. oktober kl. 13 på Taastrup Bibliotek, hvor vinderne kåres, og borgmester Michael Ziegler overrækker præmier til de bedste skribenter.

Fakta

Om ’På den anden side’

Vestegnen er idylliske landsbyer og høje betonboligblokke, marker og motorvejsnet. Fortættede bycentre og åbne vidder. Vestegnen har egne strandparker på den anden side af rå industri, parceller og stisystemer. Her mødes beton og bolig, arkitektoniske perler og omfartsveje, historiske voldanlæg og højhuse.

Vestegnen lægger muld til landbrug, grønne kiler og fede enge. Kunst, kultur og lokalt producerede fødevarer.

Kulturugen ’På den anden side’ inviterer til en kreativ forvrængning af det kendte – og lader dig opleve din by fra en ny og anden side. På den anden side af motorvejen, kommunegrænsen, centeret og sommeren.

Kulturugen forstyrrer dit hverdagsblik på de kendte ruter og tilbyder nye vinkler. Rusker op i rutiner: Den daglige tur til supermarkedet, storcenteret og skolegården. Læs mere om Vestegnens Kulturuge og årets tema på www.vkir.dk.