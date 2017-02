Valentinsturen afholdes søndag den 12. februar klokken 11 fra Maxi Zoo Taastrup på Gadehavegårdsvej 6. Foto: Maxi Zoo Foto: Voren1

Kærlighed fra hund til hund

Taastrup - 09. februar 2017 kl. 13:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lad vovsen samle ind til hunde med særlige behov, lyder det fra Maxi Zoo Taastrup, der nu inviterer byens hunde og deres ejere til velgørende Valentinstur søndag den 12. februar.

Den hyggelige gåtur står denne dag i kærlighedens tegn med indsamling til hunde med særlige behov på Dyrenes Beskyttelses internater.

To dage før Valentinsdag afholder Maxi Zoo Taastrup stor fællestur for byens hunde og deres ejere - og det er langt fra tilfældigt, at den velgørende gåtur finder sted i forbindelse med kærlighedsdagen. For mens mange sender kort og blomster til dem, de holder af, vil Maxi Zoo gerne være med til at sikre lidt ekstra kærlighed til de mange hunde med særlige behov, som netop nu bor på Dyrenes Beskyttelses internater.

Søndag den 12. februar kan du derfor sende lidt kærlighed til internathundene ved at deltage i Valentinsturen med afgang fra Maxi Zoo klokken 11.00.

Det koster 25 kroner pr. hund at deltage, og for hver fremmødte hund giver Maxi Zoo yderligere 10 kroner, så der i alt doneres 35 kroner pr. hundesnude til Dyrenes Beskyttelses særindsats. Som tak får vovsen ikke kun en dejlig luftetur med sine firbenede venner men også et kærlighedsbånd, som du kan hænge i hundesnoren som et symbol på jeres støtte, der uden tvivl vil falde i god jord.

- Vores kærlighed til kæledyr gennemsyrer hver dag alle vores tiltag og handlinger i Maxi Zoo. Dyr giver os så meget og fortjener at få det bedste igen. Vi ved, at Dyrenes Beskyttelse har hårdt brug for hjælp, da deres indsats for og arbejde med hunde med særlige behov er vigtig for, at de igen kan få et godt liv i en ny og kærlig familie, fortæller Bo Demant, der er administrerende direktør i Maxi Zoo.

- I Maxi Zoo går vi højt op i de danske kæledyrs velfærd, så derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på, at der er hunde, der har brug for lidt ekstra hjælp for at komme videre i livet, lyder det fra Bo Demant, der håber, at byens hunde og ejere nu vil være med til at give mere kærlighed til de hunde, der trænger mest til den.

Du kan købe billet til den velgørende Valentinstur på selve dagen eller købe den på forhånd på www.shop.dyrenesbeskyttelse.dk/valentins