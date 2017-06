Nordic Water Universe består af to overordnede områder med hvert deres tema: Naturparken, der ligger som et stort grønt område placeret i Hakkemosen, samt Byen, der indeholder alle de indendørs tilbud som aquapark, overnatningsmuligheder og konferencecenter.

Kæmpe vandland: Optimistisk tidsplan holdt ikke

Taastrup - 30. juni 2017 kl. 16:18

Første spadestik til det over tre milliarder kroner dyre vandland-projekt i Høje-Taastrup bliver først taget til foråret.

Håbet var ellers, at man ved et optimeret forløb kunne få en lokalplan på plads før sommerferien, så byggeriet kunne sættes i gang i år, men den plan holdt altså ikke.

- Det giver ikke megen mening at tage første spadestik omkring 1. november, så der er ingen grund for os til at fremprovokere en hurtig behandling af lokalplanen. Byggestart til første etape bliver formentlig i marts 2018, siger Ulf Høyen, der er talsmand for konsortiet og partner i Nordic Corporate Finance, til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Det nye tidsforløb bliver over for Licitationen bekræftet af Lars Christensen, centerchef i Høje Taastrup Kommunes tekniske forvaltning:

- Vi forventer at have et forslag til lokalplan klar til september eller oktober. Så skal det behandles politisk og sendes i høring otte uger. Derefter skal den endelige behandling og vedtagelse ske, formentlig i starten af det nye år.

Ulf Høyen skriver i en mail til Licitationen, at processen ikke er forsinket, og det var da også en optimistisk tidsplan, der blev meldt ud i februar, da Høje-Taastrup Kommune kunne afsløre de nye planer.

Det har hele tiden været en mulighed, at byggeriet først gik i gang til næste år, men det forventes fortsat at kunne stå færdigt og klar til brug i 2020.

Konsortiet bag byggeriet har allerede købt grunden for 84 millioner kroner af kommunen under forudsætning af, at lokalplanen bliver vedtaget - og det anses for at være en formsag, eftersom et enigt byråd bakker op om ideen.

Nordic Water Universe skal efter planen indeholde et 12.000 kvadratmeter stort vandland, hvilket vil blive verdens femtestørste. Derudover skal der være ferieboliger, konferencecenter, butikker, spisesteder og en række aktiviteter som legeland, minigolf og biograf. I selve vandlandet er der blandt andet planer om at opføre cirka 10 vandrutsjebaner, wellnessafdeling, river rafting, lazy river, bølgebassin og vandfald.

Naturparken vil indeholde forskellige aktiviteter som trætop-klatring, mini-zoo, friluftscene, bådsejlads, svævebaner og naturlegeplads, ligesom man selvfølgelig kan nyde det naturskønne område.