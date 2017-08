- Det er virkelig en dårlig nyhed. Jeg respekterer beslutningen, men jeg er meget ked af den, siger borgmester Michael Ziegler (K) til nyheden om, at Venstre, Liberal Alliance og Lokallisten Høje-Taastrup har indgået valgforbund. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

K og DF ærgrer sig: Valgforbund kan sætte blåt flertal over styr

Taastrup - 11. august 2017 kl. 11:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyheden om, at Venstre, Liberal Alliance og Lokallisten Høje-Taastrup indgår valgforbund alene, bliver modtaget med stor skuffelse og ærgrelse hos Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Høje-Taastrup. De to partier havde hellere set ét stort borgerligt valgforbund, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er virkelig en dårlig nyhed. Jeg respekterer beslutningen, men jeg er meget ked af den. Jeg inviterede jo de borgerlige partier til at gå sammen i ét borgerligt valgforbund i juni. Det gjorde jeg, fordi jeg netop synes, at det er så vigtigt, at borgerlige stemmer ikke går tabt. Og fordi jeg synes, at det ville være et utrolig stærkt signal til vælgerne, at vi kunne finde ud af at samles i et valgforbund. Det har jo altid været min linje, at de borgerlige partier sammen skal udgøre en stærk borgerlig alliance, som i øvrigt formår at samarbejde bredt i byrådet, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Dansk Folkeparti er på linje med borgmesteren:

- Det eneste rigtige er, at vi går sammen i ét valgforbund. Ellers risikerer vi at sætte et blåt flertal over styr. Vi skal jo helst fortsætte den linje, som vi har lagt for kommunen, siger viceborgmester Lars Prier (DF) og tilføjer:

- Og så undrer det mig, at Venstre og Liberal Alliance hellere vil i valgforbund med en ren etnisk liste end med Konservative og Dansk Folkeparti. Det giver ikke ret meget mening i min optik.

Venstres spidskandidat, Flemming Andersen, understreger, at det nye valgforbund alene er indgået af tekniske årsager. Med et valgforbund kan parterne gøre brug af hinandens overskydende stemmer, og rent matematisk giver det mere mening for de mindre partier at gå sammen, i stedet for at gå sammen med et stort parti som De Konservative, som sandsynligvis ville tage et eventuelt ekstra mandat, siger han.

Og Flemming Andersen mener ikke, at det nye valgforbund sætter et borgerligt flertal over styr.

- Det er ren spekulation, at vi skulle ende i et scenarium, hvor vores valgforbund ville resultere i et tab af borgerlige stemmer. Sandsynligheden for det er lig nul. Vi bevarer netop det borgerlige flertal ved at tro på egne evner og ikke spekulere i matematiske usandsynligheder, siger Flemming Andersen til DAGBLADET Roskilde.

Han ønsker desuden ikke at kommentere Lars Priers undren over Venstres og Liberal Alliances samarbejde med en »ren etnisk liste«:

- Jeg mener, det er dybt useriøst at komme med sådan en udtalelse, siger Flemming Andersen.

Både Liberal Alliance og Lokallisten Høje-Taastrup meldte torsdag ud, at også de indgår i valgforbundet for at optimere deres egne muligheder for at komme i byrådet.

Parterne har med valgforbundet ikke bundet hinanden til nogle politiske aftaler. Dog er en forudsætning for det nye valgforbund, at parterne peger på en borgerlig borgmester efter valget.