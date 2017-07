Jordbunke ­bliver til bro mellem bydele

Men selvom jordbunken i øjeblikket er ved at vokse sig stor, så går der alligevel et pænt stykke tid, før den nye bro bliver bygget og er klar. Det fortæller Ole Møller, der er projektdirektør i Nærheden P/S.

Indbygning af jorden kræver, at det er tørt, og på grund af det relativt regnfulde forår, er man lidt forsinket med den del af arbejdet. Indbygning af jorden betyder kort sagt, at en bulldozer tromler hen over laget af jord for at trykke det på plads. I alt skal den store bakke »sætte sig« i cirka tre år, og det er det, der gør, at broen først står klar i 2021.